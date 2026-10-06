Hỗ trợ 16 hộ dân xã Giồng Riềng bị thiệt hại do mưa dông

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang (thứ hai, từ phải qua) trao hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại do mưa dông.

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang cùng đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ các hộ dân xã Giồng Riềng bị thiệt hại do mưa dông.

Đoàn đến thăm, động viên các gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và trao hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho gia đình chị Nguyễn Thị Muội (ngụ ấp Trần Văn Nghĩa) và gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ ấp Cây Quéo). Đây là 2 hộ có nhà bị sập hoàn toàn.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tiền hỗ trợ cho 14 hộ có nhà bị tốc mái, mỗi hộ 2 triệu đồng, tổng số tiền 28 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30/9, mưa dông xảy ra trên địa bàn xã Giồng Riềng làm 2 căn nhà bị sập hoàn toàn và 14 căn bị tốc mái.