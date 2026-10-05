Hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố phát triển mô hình 'Xã, phường thương mại điện tử'

Các đại biểu cùng chia sẻ về các giải pháp hiệu quả để bán hàng qua Tiktok Shop. Ảnh: T. H

Phát triển năng lực kinh doanh số tại địa phương là một trọng tâm của mô hình “Xã, phường thương mại điện tử". Theo đó, chương trình đào tạo năng lực cần thiết để đưa sản phẩm ra thị trường số, như vận hành gian hàng, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng.

Song hành với hoạt động nâng cao năng lực tại cơ sở, TikTok Shop tiếp tục triển khai gói hỗ trợ dành riêng cho hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng trong những tháng cuối năm 2026.

Gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống; cùng các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược của TikTok Shop chia sẻ, chương trình “Xã, phường thương mại điện tử" và gói hỗ trợ 100 tỷ đồng thể hiện cam kết của TikTok Shop trong việc mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh thương mại điện tử cho các doanh nghiệp và tiểu thương địa phương, giúp người bán sẵn sàng nắm bắt sức mua cuối năm, đồng thời xây dựng năng lực để tiếp tục phát triển sau mùa cao điểm.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược của TikTok Shop. Ảnh: Hà Anh

Hiện, Tiktok Shop đã ký hợp tác với Sở Công Thương thành phố Hải Phòng triển khai mô hình “Xã, phường thương mại điện tử”, đồng thời, TikTok Shop cũng sẽ đồng hành cùng Hải Phòng xác định các sản phẩm có tiềm năng, nuôi dưỡng mạng lưới nhà bán hàng và nhà sáng tạo địa phương, khai thác hiệu quả các câu chuyện vùng miền - giá trị văn hóa bản địa trong phát triển kinh tế số. Với hợp tác này, Hải Phòng trở thành địa phương thứ 4/34 tỉnh, thành phố triển khai mô hình xã, phường thương mại điện tử cùng với nền tảng.

Trước đó, mô hình “Xã, phường thương mại điện tử đã được thí điểm thành công tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu cuối năm 2025 và hiện đang nghiên cứu mở rộng tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Tháp,...