Hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố miền Bắc phát triển mô hình 'Xã, phường thương mại điện tử'

Trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XII do Bộ Công Thương tổ chức, TikTok Shop công bố cam kết đồng hành cùng 15 tỉnh, thành phố triển khai mô hình “Xã, phường thương mại điện tử”. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Mô hình cam kết tập trung vào đào tạo năng lực kinh doanh TMĐT, hỗ trợ xây dựng gian hàng và phát triển mạng lưới hỗ trợ tại cơ sở, song hành với gói hỗ trợ hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2026.

Tiếp sức cho hàng Việt mùa cao điểm cuối năm

Phát triển năng lực kinh doanh số tại địa phương là một trọng tâm của “Xã thương mại điện tử”. Theo đó, chương trình đào tạo tập trung vào những năng lực cần thiết để đưa sản phẩm ra thị trường số như vận hành gian hàng, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng.

Song hành với hoạt động nâng cao năng lực tại cơ sở, TikTok Shop tiếp tục triển khai gói hỗ trợ dành riêng cho hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026. Gói hỗ trợ bao gồm các ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là cộng đồng nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống; cùng các gói tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược, TikTok Shop chia sẻ:“Mùa mua sắm cao điểm cuối năm là cơ hội vàng để người bán địa phương bứt tốc. Chương trình ‘Xã, phường TMĐT’ và gói hỗ trợ 100 tỷ đồng thể hiện cam kết của TikTok Shop trong việc mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh TMĐT cho các doanh nghiệp và tiểu thương địa phương, giúp người bán sẵn sàng nắm bắt sức mua cuối năm, đồng thời xây dựng năng lực để tiếp tục phát triển sau mùa cao điểm”.

Triển khai mô hình Xã, phường TMĐT tại Hải Phòng

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Sở Công Thương TP. Hải Phòng và TikTok Shop đã ký kết hợp tác triển khai mô hình Xã, phường TMĐT trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch hợp tác, để chuẩn bị cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm nay, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương tại các xã, phường trên địa bàn về xây dựng nội dung và bán hàng trên TikTok Shop.

Đồng thời, TikTok Shop cũng sẽ đồng hành cùng Hải Phòng xác định các sản phẩm có tiềm năng, nuôi dưỡng mạng lưới nhà bán hàng và nhà sáng tạo địa phương, khai thác hiệu quả các câu chuyện vùng miền - giá trị văn hóa bản địa trong phát triển kinh tế số.

Với hợp tác này, Hải Phòng trở thành địa phương thứ 4/34 tỉnh, thành triển khai mô hình Xã, phường TMĐT cùng TikTok Shop. Trước đó, mô hình Xã, phường TMĐT đã được TikTok Shop thí điểm thành công tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vào cuối năm 2025 và đang trên đà nghiên cứu mở rộng tại nhiều địa phương khác như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Tháp,...

Thông qua cam kết hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố miền Bắc và hợp tác tại Hải Phòng, TikTok Shop tiếp tục mở rộng vai trò đối tác phát triển năng lực kinh doanh số cho địa phương. Đây là nền tảng để sản phẩm Việt tiếp cận thêm khách hàng, đồng thời đưa câu chuyện, bản sắc vùng miền và giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua thương mại.

(theo Bộ Công Thương)