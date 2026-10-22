Hỗ trợ 15 cặp vợ chồng hiếm muộn hoàn cảnh khó khăn tìm con

Theo BS. Huỳnh Hoàng Mi - Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY trực thuộc Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng), thực tế điều trị cho thấy, với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, khó khăn trên hành trình tìm con không chỉ đến từ những trở ngại về sức khỏe mà còn là gánh nặng tài chính. Một chu kỳ IVF có thể diễn ra trong vài tháng, nhưng với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để có cơ hội bắt đầu hoặc tiếp tục điều trị đôi khi lại là sự chờ đợi kéo dài nhiều năm.

Các cặp vợ chồng được lựa chọn sẽ điều trị theo tiêu chuẩn chuyên môn của hệ thống IVFMD FAMILY.

Thấu hiểu những khó khăn đó, trong mùa thứ 8 đồng hành cùng chương trình “Ươm mầm hạnh phúc”, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY trực thuộc Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí điều trị cho 15 gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề “Thêm một cơ hội, để hành trình tìm con được bắt đầu…”, chương trình đã chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/11/2026.

15 cặp vợ chồng trong danh sách lựa chọn sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí thuộc danh mục điều trị IVF của chương trình, gồm thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ sau chuyển phôi, chọc hút trứng, tạo phôi, nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi và chuyển phôi. Chương trình còn hỗ trợ chi phí xét nghiệm thử thai, siêu âm thai và một số chi phí theo dõi, điều trị phát sinh theo quy định đến mốc khám thai 9 tuần.

Để được xét duyệt hỗ trợ, các cặp vợ chồng cần có chỉ định thực hiện IVF từ bác sĩ đang làm việc tại trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế công nhận, có giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn tham gia, điều kiện xét duyệt được đăng tải trên website chính thức của Bệnh viện.

Hình thức nộp hồ sơ là trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, 73 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Ban tổ chức sẽ xét tới thời gian tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện vượt quá 15 suất hỗ trợ.

“Ươm mầm hạnh phúc” là chương trình nhân đạo được khởi xướng từ năm 2014 bởi GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cùng Hệ thống IVFMD. Chương trình hướng đến những cặp vợ chồng đã có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện.

Từ năm 2019 đến nay, qua 7 mùa đồng hành cùng chương trình, IVFMD FAMILY đã hỗ trợ 90 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Các gia đình được hỗ trợ chi phí điều trị vẫn được thăm khám, tư vấn và điều trị theo cùng tiêu chuẩn chuyên môn của Hệ thống IVFMD FAMILY như những bệnh nhân khác.