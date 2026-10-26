Hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình bà Ngô Thị Đa xây nhà Đại đoàn kết.

Công trình được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, giúp gia đình bà Đa có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự chung tay của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn.