Hỗ trợ 100 triệu đồng thay nhà sàn dột nát cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Ngày 14/11, tại xã Giao An, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với địa phương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lang Văn Dần, ở thôn Chiềng Poọng. Hoạt động được tổ chức nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Lang Văn Dần, xã Giao An. Ảnh: DNTTH

Gia đình anh Lang Văn Dần, dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo, có hai con nhỏ, sức khỏe yếu, công việc chủ yếu là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Nhiều năm qua, cả gia đình phải sinh sống trong căn nhà sàn đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Hiện trạng căn nhà của gia đình anh Lang Văn Dần tại bản Chiềng Poọng, xã Giao An. Ảnh: DNTTH

Thấu hiểu hoàn cảnh giả đình, thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương và MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã trao biển hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà Đại đoàn kết. Đây là nguồn kinh phí thiết thực, giúp gia đình anh Dần có điều kiện xây dựng căn nhà kiên cố, bảo đảm an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo hội DN trẻ Thanh Hóa và xã Giao An thăm hỏi, động viên gia đình anh Lang Văn Dần. Ảnh: DNTTH

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đánh giá, sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp đối với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trước đó, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã ủng hộ 300 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.