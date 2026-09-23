Hồ Trị An xả tràn, hạ du có nguy cơ ngập ở đâu?

Từ 10 giờ ngày 23.9, Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu xả nước qua đập tràn với lưu lượng 146m³/giây. Đến 15 giờ, lưu lượng xả qua đập tràn dự kiến tăng lên 276m³/giây. Cùng với lượng nước qua tua-bin phát điện từ 460-800m³/giây, tổng lượng nước xuống hạ du dao động 736-1.076m³/giây.

Thủy điện Trị An mở 2 cửa xả tràn từ ngày mai 23.9. Nguồn: Báo Nhân Dân

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Đồng Nai, cho biết triều trên sông Đồng Nai đang ở mức thấp, trong khi lượng nước xả từ hồ Trị An chưa lớn nên khả năng ngập tại vùng hạ du, ven sông Đồng Nai hiện không cao.

Theo cơ quan khí tượng, diễn biến mực nước hạ du sẽ phụ thuộc vào lượng nước từ hồ, mưa trên lưu vực và triều trên sông Đồng Nai. Nếu mưa lớn tiếp diễn, kết hợp triều dâng, các khu vực thấp trũng ven sông vẫn cần đề phòng ngập cục bộ.

Theo thông tin cảnh báo ngày 22.9 của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Đồng Nai, mực nước thượng lưu sông Đồng Nai đang ở mức cao. Lúc 7 giờ, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,51m, cao hơn báo động 2 khoảng 0,01m; tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà đạt 105,05m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,55m.

Các khu vực thấp, trũng ven sông Đồng Nai và sông La Ngà được cảnh báo gồm Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Người dân tại các khu vực này được khuyến cáo đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập, sạt lở bờ sông, suối.

Trước đó, ngày 22.9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Đây là lần đầu trong năm 2026 hồ Trị An thực hiện xả tràn.

Lúc 8 giờ ngày 22.9, mực nước thượng lưu hồ Trị An đạt 60,268m; mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,9m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.710m³/giây, trong khi lưu lượng qua tua-bin phát điện là 779m³/giây.

Theo phương án được công bố, hồ mở cửa xả đầu tiên từ 10 giờ ngày 23.9 với lưu lượng 146m³/giây; đến khoảng 15 giờ mở cửa xả thứ hai, nâng lưu lượng qua đập tràn lên 276m³/giây.

Lưu lượng xả có thể được điều chỉnh tùy diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến các cơ quan phòng thủ dân sự và chính quyền địa phương để phối hợp thông tin, yêu cầu người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa trong thời gian hồ điều tiết nước.