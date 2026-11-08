Hồ tiêu Việt thu hơn 1,5 tỷ USD, thị trường nào đang mua mạnh?

Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Ảnh minh họa.

Mỹ giữ vị trí dẫn đầu, Trung Quốc tăng mua 71%

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 237.706 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 1,537 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

So với 10 tháng năm 2025, lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng thêm 31.279 tấn. Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch thấp hơn tốc độ tăng sản lượng, cho thấy giá xuất khẩu bình quân có xu hướng giảm so với cùng kỳ.

Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Trong 10 tháng, thị trường này nhập khẩu 56.279 tấn, tăng 27,1% so với cùng kỳ, chiếm 23,7% tổng lượng xuất khẩu.

Trung Quốc đứng thứ hai với 28.328 tấn, tăng tới 71%, chiếm 11,9% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu. Đây là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật, đóng góp đáng kể vào mức tăng sản lượng xuất khẩu chung.

Tính chung, hai thị trường Mỹ và Trung Quốc đã mua 84.607 tấn hồ tiêu Việt Nam, tương đương 35,6% tổng lượng xuất khẩu trong 10 tháng. Phần sản lượng tăng thêm từ hai thị trường này chiếm khoảng 76% mức tăng xuất khẩu của cả nước.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 112.727 tấn, chiếm 47,4% tổng lượng xuất khẩu, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Ngoài Trung Quốc, Thái Lan cũng gia tăng nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam, đạt 9.385 tấn, tăng 52,5%. Ngược lại, lượng xuất khẩu sang UAE giảm 4,6%, còn 16.508 tấn; Ấn Độ giảm 21,5%, xuống 8.921 tấn.

Châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong các khu vực, với 62.743 tấn, tăng 28,2% và chiếm 26,4% tổng lượng xuất khẩu. Bên cạnh Mỹ, thị trường Canada nhập khẩu 3.861 tấn, tăng 55,1%.

Tại châu Âu, xuất khẩu hồ tiêu đạt 48.775 tấn, tăng 2,9%. Trong đó, Hà Lan tăng 30,7%, đạt 8.520 tấn; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 33%, đạt 5.958 tấn. Trong khi đó, lượng xuất khẩu sang Đức giảm 17,6%, còn 8.401 tấn.

Sự khác biệt giữa các thị trường cho thấy nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam tiếp tục tăng nhưng không đồng đều. Trong khi Mỹ, Trung Quốc và một số thị trường châu Á, châu Mỹ tăng mua, hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường truyền thống khác vẫn gặp khó khăn.

Giá hồ tiêu trong nước duy trì ở mức cao

Riêng tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 21.973 tấn hồ tiêu, thu về 143,7 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và 12,9% về giá trị so với tháng 9.

Người dân thu hoạch hồ tiêu. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, so với tháng 10/2025, lượng xuất khẩu vẫn tăng 13,1%, tương đương 2.543 tấn. Trong tháng, Mỹ nhập khẩu 5.658 tấn, chiếm 25,7% tổng lượng xuất khẩu; Trung Quốc đạt 3.424 tấn, chiếm 15,6%.

Đáng chú ý, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 10 tăng 182% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thị trường Mỹ tăng 32,1%.

Tại thị trường trong nước, ngày 8/11, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm phổ biến từ 134.500 đến 137.000 đồng/kg, ổn định so với ngày trước đó.

Đắk Lắk ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 137.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá thu mua ở mức 136.000 đồng/kg; TP.HCM đạt 135.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch quanh 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam ở mức 8.450 USD/tấn.

Dù xuất khẩu tăng trưởng tích cực, việc kim ngạch tăng chậm hơn sản lượng cho thấy bài toán nâng cao giá trị thương mại vẫn đặt ra đối với ngành hồ tiêu. Giá xuất khẩu bình quân trong 10 tháng đạt khoảng 6.467 USD/tấn, thấp hơn khoảng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Những tháng cuối năm, diễn biến nhu cầu từ Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam. Bên cạnh duy trì các thị trường tiêu thụ lớn, việc mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sẽ có ý nghĩa đối với khả năng gia tăng giá trị xuất khẩu của ngành hàng.