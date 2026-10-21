Hồ thủy điện Trị An xả tràn ở mức cao

Động thái này nhằm điều tiết lượng nước về hồ trong bối cảnh mực nước các sông, suối trên địa bàn Đồng Nai đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, căn cứ diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, đơn vị sẽ chủ động điều tiết linh hoạt lưu lượng xả qua đập tràn.

Sáng cùng ngày, lưu lượng nước về hồ Trị An đạt 1.620m³/s, trong khi lưu lượng xả qua đập tràn là 276m³/s. Trên cơ sở lượng nước về hồ, tình hình mưa trên lưu vực và diễn biến thủy văn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An quyết định tăng lưu lượng xả qua đập tràn.

Đập xả tràn của hồ thủy điện Trị An.

Để bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du, Công ty Thủy điện Trị An đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp thông báo rộng rãi về việc tăng lượng xả nước, giúp người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo mực nước tại các sông, suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối; ảnh hưởng đến giao thông thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà, mực nước đã cao hơn báo động 2 là 0,19m. Tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai, mực nước cao hơn báo động 1 là 0,26m. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp biến đổi chậm và tiếp tục duy trì trên mức báo động 2.

Trước tình hình trên, các khu vực thấp ven sông La Ngà thuộc các xã, phường Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập do lũ. Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân đề phòng tình huống mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và ngập các khu vực trũng thấp; đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.