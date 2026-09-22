Hồ thủy điện lớn nhất Miền Nam sắp xả tràn

Ngày 22/9, theo thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An, căn cứ lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và diễn biến mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An cho biết sẽ thực hiện xả tràn để điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Lực lượng chức năng xã Đak Lua rào chắn cảnh báo những nơi ngập nước do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Cụ thể, từ 10h ngày 23/9, lưu lượng nước qua đập tràn dự kiến ở mức 146m3/s. Trong khi đó, lưu lượng qua tua-bin phát điện dao động từ 460-800m3/s, tương ứng công suất phát điện từ 240-400MW, tùy phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).

Tổng lưu lượng nước từ hồ xuống hạ du trong thời điểm này dự kiến từ 606-946m3/s. Đến 15h ngày 23/9, lưu lượng xả qua đập tràn được dự kiến tăng lên 276m3/s.

Lưu lượng qua tua-bin tiếp tục dao động từ 460-800m3/s. Khi đó, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du có thể đạt từ 736-1.076m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết lưu lượng xả qua đập tràn sẽ được điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp thông tin đến người dân vùng hạ du.

Người dân sinh sống, sản xuất và hoạt động trên khu vực hạ du hồ chứa được khuyến cáo chủ động các biện pháp phòng ngừa, chú ý diễn biến mực nước và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong quá trình hồ điều tiết nước.