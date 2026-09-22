Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam lần đầu xả tràn trong năm 2026

Ngày 22/9, theo thông tin từ Công ty Thủy điện Trị An, đơn vị sẽ bắt đầu xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa từ 10h ngày 23/9. Tổng lưu lượng nước dự kiến xả xuống hạ du có thời điểm lên tới 1.076m3/s.

Toàn cảnh thủy điện Trị An.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8h ngày 22/9, mực nước thượng lưu hồ đạt 60,268m, mực nước hạ lưu tại nhà máy ở mức 4,9m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.710m3/s, trong khi chưa thực hiện xả nước qua đập tràn. Lưu lượng nước qua tua-bin phát điện đạt 779m3/s.

Căn cứ lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và diễn biến mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty Thủy điện Trị An cho biết sẽ thực hiện xả tràn để điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Cụ thể, từ 10h ngày 23/9, lưu lượng nước qua đập tràn dự kiến ở mức 146m3/s. Trong khi đó, lưu lượng qua tua-bin phát điện dao động từ 460-800m3/s, tương ứng công suất phát điện từ 240-400MW, tùy phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO).

Tổng lưu lượng nước từ hồ xuống hạ du trong thời điểm này dự kiến từ 606-946m3/s. Đến 15h ngày 23/9, lưu lượng xả qua đập tràn được dự kiến tăng lên 276m3/s.

Lưu lượng qua tua-bin tiếp tục dao động từ 460-800m3/s. Khi đó, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du có thể đạt từ 736-1.076m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết lưu lượng xả qua đập tràn sẽ được điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Lưu lượng xả qua đập tràn sẽ được điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế của thời tiết.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp thông tin đến người dân vùng hạ du.

Người dân sinh sống, sản xuất và hoạt động trên khu vực hạ du hồ chứa được khuyến cáo chủ động các biện pháp phòng ngừa, chú ý diễn biến mực nước và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong quá trình hồ điều tiết nước.

Đặc biệt việc hồ Trị An chuẩn bị xả tràn diễn ra trong bối cảnh mực nước tại thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn của TP Đồng Nai phát lúc 9h ngày 22/9, tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai, mực nước lúc 7h cùng ngày đạt 112,51m, cao hơn mức báo động 2 (112,50m) 0,01m.

Mực nước tại đây được dự báo biến đổi chậm và tiếp tục dao động trên mức báo động 2 trong 24h tới.

Trên sông La Ngà, mực nước tại trạm Phú Hiệp lúc 7h ngày 22/9 ở mức 105,05m, cao hơn báo động 1 (104,50m) 0,55m và thấp hơn báo động 2 (105,50m). Trong 24h tới, mực nước được dự báo biến đổi chậm, dao động giữa báo động 1 và báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo các khu vực thấp, trũng ven sông Đồng Nai và sông La Ngà thuộc các xã, phường như Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận có nguy cơ ngập lụt do lũ. Trường hợp xuất hiện mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp có thể gia tăng.

Hiện tại mực nước hồ Trị An đang dâng cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2 trên sông Đồng Nai và cấp 1 trên sông La Ngà. Mực nước cao cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các khu vực ven sông, bãi sông, bờ suối.

Theo bản tin thủy văn thời hạn ngắn, mực nước thượng lưu lưu vực sông Đồng Nai và hồ Trị An tiếp tục có xu thế lên dần. Tại khu vực Trị An, mực nước được dự báo tăng theo quá trình điều tiết của hồ chứa thủy điện Trị An, trong khi hạ lưu sông Đồng Nai tiếp tục dao động theo thủy triều.

Trong bối cảnh này, việc Thủy điện Trị An điều tiết hồ bằng hình thức xả tràn được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đồng thời có thể được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước trên sông.

Hồ Trị An là hồ nước nhân tạo lớn nhất miền Nam, được xây dựng trên sông Đồng Nai, trải dài qua nhiều địa phương và cách TP.HCM khoảng 70km. Hồ Trị An không chỉ tích nước cho Nhà máy Thủy điện Trị An mà còn cung cấp nước cho các nhà máy nước tại TP.HCM, Đồng Nai. Hiện tại, hồ cung cấp hơn 70% lượng nước thô cho các nhà máy nước sạch, phục vụ hơn 16 triệu dân.