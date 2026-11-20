Tận tâm với nghề, say mê đổi mới sáng tạo

Thầy Hồ Thanh Tùng, sinh năm 1990, về công tác tại Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu từ năm 2014. Tình yêu nghề với nghề giáo và tinh thần trách nhiệm luôn thúc đẩy thầy Tùng chủ động tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng hướng tới xây dựng môi trường học tập tích cực, phát huy năng lực và tư duy sáng tạo của học sinh.

Thầy Tùng còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học với 1 sáng kiến được công nhận cấp toàn quốc năm 2026, 2 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và nhiều sáng kiến đạt cấp thành phố, cấp xã. Về chuyên môn, thầy 4 lần đạt danh hiệu cấp thành phố và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2023.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận qua chuỗi thành tích nổi bật: 8 năm liên tục được đánh giá, xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong công tác chuyên môn. Đặc biệt, năm 2026, thầy vinh dự đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc và 4 lần nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong từng tiết dạy, thầy giáo trẻ luôn tìm cách kết nối lý thuyết với thực tiễn sinh động. Thông qua các hoạt động quan sát, thí nghiệm và thực hành trực quan, bài học trở nên gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, biết vận dụng vào cuộc sống hằng ngày và từng bước hình thành tư duy khoa học mạch lạc.

Thầy Hồ Thanh Tùng tận tình đồng hành cùng học trò trong từng giờ thực hành thí nghiệm.

Thầy Tùng chia sẻ: “Một nhà giáo trẻ trước hết phải có tâm trong sáng, lòng yêu nghề và tình thương dành cho học sinh. Bên cạnh năng lực chuyên môn, người thầy cần không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, mạnh dạn ứng dụng tri thức vào thực tiễn. Đặc biệt, phải dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm những phương pháp mới và không ngại khó khăn để tạo ra giá trị thiết thực cho giáo dục”.

Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, thầy Hồ Thanh Tùng còn nhiệt tình, năng động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Thầy tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chăm sóc các địa chỉ đỏ tại địa phương và nhiều chương trình, sân chơi do tổ chức Đoàn và ngành Giáo dục và Đào tạo phát động.

Thầy Tùng đã trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt hơn 40 giải thưởng tại các kỳ thi. Trong đó, cấp tỉnh đoạt 24 giải, gồm 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích; cấp thành phố đoạt 18 giải, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, cùng nhiều giải thưởng khác.

Thầy Hồ Thanh Tùng đồng hành cùng học sinh tại Ngày hội STEM.

Thầy Hồ Thanh Tùng hướng dẫn học sinh đoạt giải thưởng tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh.

Đằng sau những thành tích ấy là sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, công sức và tinh thần trách nhiệm. Thay vì tạo áp lực về điểm số hay giải thưởng, thầy Tùng chọn cách động viên học sinh chủ động tìm tòi, mạnh dạn đặt câu hỏi và tự tin hiện thực hoá những ý tưởng của bản thân.

“Động lực lớn nhất giúp tôi không ngừng nỗ lực chính là niềm tin của học sinh, sự đồng hành của phụ huynh và mong muốn được đóng góp cho quê hương - nơi tôi đã trưởng thành từ những khó khăn của vùng biển Nhà Mát. Tôi luôn tâm niệm, mỗi học sinh đều có một tiềm năng riêng, điều quan trọng là người thầy phải biết khơi dậy và trao cho các em cơ hội phát triển. Với tôi, thành công lớn nhất không chỉ là những giải thưởng đạt được, mà là nhìn thấy học trò trưởng thành, tự tin và có đủ tri thức để đóng góp cho xã hội”, thầy Tùng bộc bạch.

Khát vọng cống hiến cho tương lai

Với những đóng góp nổi bật, toàn diện trên nhiều mặt công tác, từ chuyên môn đến phong trào, năm 2026, thầy Hồ Thanh Tùng vinh dự là 1 trong 2 nhà giáo trẻ tiêu biểu của tỉnh Cà Mau nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương.

Thầy Hồ Thanh Tùng, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026.

Đối với người thầy trẻ, phần thưởng cao quý này không phải là điểm dừng để hài lòng, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Hành trình ấy sẽ tiếp tục với những mục tiêu mới: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEM, đưa kiến thức Hoá học đến gần hơn với cuộc sống thông qua những trải nghiệm thực tiễn.

Thầy Tùng cũng đặt mục tiêu truyền cảm hứng, nâng bước học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em củng cố niềm tin vào bản thân để vươn lên. Đồng thời, thầy tích cực chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình sáng tạo đến đồng nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà, từ việc gieo những hạt mầm tri thức, nhân cách và khát vọng trong mỗi thế hệ học trò.

Thầy Hồ Thanh Tùng đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ghi dấu những nỗ lực bền bỉ trong chuyên môn và phong trào.

“Hãy luôn giữ trong tim ngọn lửa yêu nghề, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Dù công tác ở bất cứ địa bàn nào, hãy luôn tận tâm với học sinh, trách nhiệm với nghề nghiệp và không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo. Đừng ngại khó, sợ thử thách, bởi mỗi người thầy đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực từ chính lớp học của mình”, thầy Hồ Thanh Tùng nhắn nhủ./.

Ngọc Thịnh