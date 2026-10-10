Hồ Tây lung linh dưới màn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tối 10/10, trong không khí hân hoan kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hồ Tây trở thành một trong những điểm tụ hội đắt giá nhất của Hà Nội khi màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn chính thức thắp sáng bầu trời đêm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giữa không gian khoáng đạt, bầu trời lung linh phản chiếu xuống mặt nước thơ mộng, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc mừng ngày hội lớn của Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

. Từ trận địa pháo hoa ven bờ Quảng Khánh, những chùm pháo hoa tầm cao bùng nổ, tỏa sáng trong màn đêm thanh bình của mặt hồ rộng lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bầu trời Hồ Tây trong chốc mắt biến thành một bức tranh thủy mặc hiện đại rực rỡ sắc màu: sắc đỏ nồng nàn của niềm tự hào, màu vàng kim lung linh của lịch sử ngàn năm văn hiến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khác với vẻ chật chội của những góc phố trung tâm, không gian khoáng đạt của Hồ Tây mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt diệu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những giàn pháo hỏa thuật bố trí sát mặt nước đồng loạt phát sáng, tạo nên một dải lụa lửa lung linh phản chiếu trên làn nước sóng sánh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mặt nước Hồ Tây phẳng lặng thường ngày giờ đây lung linh như dát vàng, dát bạc, từng gợn sóng lăn tăn nhấp nhô theo nhịp thở của ánh sáng, lan tỏa những quầng sáng huyền ảo đến tận bờ xa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ở khoảng không xa xa, cây cầu Nhật Tân – biểu tượng kết nối hiện đại của Thủ đô – sừng sững hiện lên đầy kiêu hãnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

. Những nhịp cầu dây văng đổi màu nhịp nhàng hòa cùng hiệu ứng của những quầng pháo hoa tầm cao bung nở phía trên không trung. Cây cầu như một vệt sáng mềm mại bắt qua sông Hồng, làm nền cho màn trình diễn pháo hoa thêm phần sâu lắng và tráng lệ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sự kết hợp giữa nét hoài niệm thanh lịch của Hồ Tây và vẻ hiện đại của cầu Nhật Tân đã vẽ nên một bức tranh Hà Nội vừa sâu lắng truyền thống, vừa tràn đầy sức sống thời đại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khi tia sáng cuối cùng tan dần vào không trung để lại làn khói mỏng vương trên mặt nước, niềm tự hào và xúc động vẫn đọng lại nguyên vẹn trong lòng mỗi người dân Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Màn pháo hoa rực rỡ trên Hồ Tây không chỉ là món quà nghệ thuật mãn nhãn, mà còn là nhịp cầu nối liền ký ức hào hùng của mùa Thu năm 1954 với khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Hà Nội hôm nay. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)