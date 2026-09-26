Hồ Tây – di sản thiên nhiên, văn hóa trong lòng Hà Nội
Hồ Tây không chỉ là một thắng cảnh nổi tiếng mà còn là không gian kết tinh chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng có của Hà Nội. Trải qua bao thăng trầm, Hồ Tây vẫn hiện diện như một biểu tượng cảnh quan đặc biệt của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Không chỉ là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, Hồ Tây còn là một di sản sống, nơi hội tụ thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ho-tay-di-san-thien-nhien-van-hoa-trong-long-ha-noi-419451.htm