Hồ Tây – di sản thiên nhiên, văn hóa trong lòng Hà Nội

Giữa khuôn viên được bao quanh bởi 4 bức tường của khách sạn hiện đại ở Saint Petersburg, đoàn trẻ em người Việt cùng các bạn trẻ Nga nối nhau rước đèn ông sao. Trong không gian xa quê của phố thị nhộn nhịp, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng người Việt tại Nga gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ.