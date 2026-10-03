Hồ Tả Trạch điều tiết nước, chủ động ứng phó mưa lớn

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch sẽ điều tiết nước từ 10h ngày 4/10/2026. Ảnh minh hoạ

Từ 10h ngày 4/10/2026, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch sẽ điều tiết nước về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng dự kiến từ 190–230m³/s, nhằm đảm bảo an toàn công trình và chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới.

Chủ động điều tiết từ ngày 4/10

Theo Thông báo số 115/TB-CTY ngày 3/10/2026 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch, mực nước hồ Tả Trạch lúc 11h ngày 3/10 đạt cao trình +33,67m.

Thông báo số 115/TB-CTY ngày 3/10/2026 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch

Trước dự báo thời tiết còn có khả năng xuất hiện mưa lớn, việc chủ động điều tiết nước được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết trong thời gian tới.

Công ty thông báo thời gian bắt đầu điều tiết từ 10h ngày 4/10/2026.

Theo phương án điều tiết, hồ Tả Trạch sử dụng 1 cửa cổng xả sâu. Lưu lượng nước qua cổng xả sâu dự kiến khoảng 110–150m³/s.

Bên cạnh đó, lưu lượng qua Nhà máy Thủy điện Tả Trạch khoảng 80m³/s. Như vậy, tổng lưu lượng nước xả về hạ du sông Hương dự kiến dao động từ 190–230m³/s.

Việc điều tiết được thực hiện trên cơ sở theo dõi mực nước hồ, diễn biến thời tiết và yêu cầu bảo đảm an toàn công trình, qua đó góp phần chủ động kiểm soát nguồn nước trong điều kiện thời tiết có khả năng diễn biến phức tạp.

Tăng cường phối hợp, chủ động ứng phó - Bảo đảm an toàn công trình và hạ du

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch đã thông báo kế hoạch điều tiết đến các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Huế và các địa phương khu vực hạ du sông Hương.

Thông tin điều tiết là cơ sở để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng liên quan chủ động theo dõi tình hình, tăng cường thông tin đến người dân, nhất là những khu vực có khả năng chịu tác động của dòng chảy khi nước về hạ du.

Trong thời gian điều tiết, việc cập nhật diễn biến mưa, mực nước và lưu lượng xả cần được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống bất thường.

Điều tiết nước hồ Tả Trạch trong thời điểm dự báo có mưa lớn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn công trình, đồng thời chủ động quản lý nguồn nước và giảm thiểu nguy cơ phát sinh rủi ro do thời tiết cực đoan.

Việc vận hành hồ cần tiếp tục gắn với quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, thông tin kịp thời đến khu vực hạ du và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết trong quản lý tài nguyên nước theo hướng an toàn, chủ động và thích ứng với biến đổi khí hậu, định hướng vì sự phát triển bền vững./.