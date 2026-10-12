Hồ Tả Trạch đầu tư 445 tỷ đồng nâng cấp, tăng cường an toàn vận hành

Hồ chứa nước Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương (Tp. Huế). Dự án nâng cấp được kỳ vọng tăng năng lực điều tiết lũ, bảo đảm an toàn hồ chứa và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 445 tỷ đồng, dự án nâng cấp hồ chứa nước Tả Trạch dự kiến khởi công năm 2027, hướng tới tăng năng lực điều tiết lũ, bảo đảm an toàn công trình và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước trên lưu vực sông Hương (Tp. Huế) trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Nâng cấp hồ Tả Trạch, tăng năng lực điều tiết lũ

Theo Quyết định số 2797/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án nâng cấp, bảo đảm an toàn vận hành hồ chứa nước Tả Trạch thuộc nhóm B, sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026–2030 do Bộ quản lý. Tổng mức đầu tư dự kiến 445 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ ngày khởi công.

Các hạng mục trọng tâm gồm xây dựng bổ sung tràn dự phòng; sửa chữa, nâng cấp tràn xả mặt và cống xả đáy; gia cố những vị trí xói lở, xây dựng kè mái kênh xả hạ lưu tràn. Dự án cũng đầu tư các công trình phụ trợ và hệ thống quan trắc, giám sát phục vụ quản lý, vận hành.

Việc nâng cấp đồng bộ các hạng mục được kỳ vọng cải thiện năng lực điều tiết lũ, tăng khả năng chủ động trước những tình huống thời tiết bất lợi, đồng thời nâng cao độ an toàn trong quá trình khai thác công trình.

Bảo đảm an toàn hồ chứa, chủ động trước mùa mưa lũ

Theo quyết định điều chỉnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư dự án được chuyển từ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 sang Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch. Đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đã lập và tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Song song với kế hoạch đầu tư, công tác bảo đảm an toàn hồ chứa trong năm 2026 tiếp tục được chú trọng. Quyết định số 2740/QĐ-BNNMT quy định phương án tích nước hồ Tả Trạch năm 2026, yêu cầu tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được phê duyệt, điều chỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch phải căn cứ dự báo khí tượng thủy văn và số liệu quan trắc chuyên dùng để vận hành phù hợp với tình hình thực tế; kiểm tra, đánh giá an toàn công trình và vận hành thử cửa van trước các đợt mưa lũ. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế thực hiện giám sát, đôn đốc và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Quản lý nguồn nước hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững

Nằm ở thượng nguồn sông Hương, hồ chứa nước Tả Trạch có dung tích 646 triệu m³, là một trong bốn hồ thủy lợi lớn nhất cả nước và là công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia.

Nằm ở thượng nguồn sông Hương, hồ chứa nước Tả Trạch có dung tích 646 triệu m³

Với vị trí chiến lược này, an toàn hồ chứa không chỉ liên quan trực tiếp đến hiệu quả vận hành công trình mà còn có ý nghĩa đối với công tác phòng, chống lũ, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ cộng đồng ở hạ du.

Việc đầu tư nâng cấp, bổ sung hệ thống quan trắc và tăng cường giám sát được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng dự báo, điều hành hồ theo diễn biến thực tế, giảm thiểu rủi ro do thiên tai và sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng khó lường, phát triển hạ tầng thủy lợi cần gắn với quản lý lưu vực, tuân thủ quy trình vận hành, bảo vệ hệ sinh thái và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Đây là nền tảng để hồ Tả Trạch phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và thúc đẩy phát triển bền vững trên lưu vực sông Hương, Tp. Huế./.