Hố sụt tiếp tục xuất hiện trên Quốc lộ 3B ở Thái Nguyên

Thông tin từ UBND xã Na Rì (Thái Nguyên), khoảng 6h30 ngày 21.10, một hố sụt xuất hiện tại thôn Bình Minh trên tuyến Quốc lộ 3B khiến người dân lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng rào chắn, đặt biển cảnh báo tại vị trí sụt lún, khuyến cáo người dân giảm tốc độ, chú ý quan sát và không tự ý vượt rào chắn.

Hố sụt lớn "án ngữ" giữa lối đi

Trước đó, như Văn Hóa thông tin, tại Km 80+037 Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì (Thái Nguyên), một hố sụt xuất hiện giữa lòng đường, sâu khoảng 5m, đe dọa an toàn giao thông khu vực.

Theo địa phương, trước đó khu vực này đã xuất hiện điểm lún với chiều sâu hơn 6cm trên mặt đường từ giữa tháng 6, sau các đợt mưa, tình trạng sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp.

Điểm sụt xuất hiện trên Quốc lộ 3B hồi tháng 8.2026

Đến ngày 7.8, điểm lún phát triển thành hố sụt dạng hàm ếch, sâu khoảng 5m, chiều ngang lòng hố từ 3 - 3,6m nằm ngay giữa lòng đường tạo khoảng trống lớn dưới mặt đường và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Na Rì đã chỉ đạo lực lượng chức năng rào chắn khu vực, phân luồng giao thông và đặt cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Tình trạng sụt lún trên Quốc lộ 3B qua địa bàn xã Na Rì đã xuất hiện từ năm 2025 với các hố sụt nằm trên mặt đường và khu vực lân cận.

Từ tháng 3 - 5.2025, liên tiếp các hố sụt được ghi nhận trên tuyến, trong đó có những hố nằm ngay phần đường phương tiện thường xuyên lưu thông.

Một trong những hố sụt lớn từng xuất hiện nằm giữa làn đường bên phải theo hướng từ TP Bắc Kạn (nay là phường Bắc Kạn) đi vào xã Kim Lư (nay là xã Na Rì), sau đó được lực lượng chức năng lập rào chắn để đảm bảo an toàn.

"Hố tử thần" nơi xảy ra vụ nam thanh niên đi xe máy lao xuống và mất tích, ghi nhận tại thời điểm tháng 5.2025

Trước đó, khoảng 21h34 ngày 26.5.2025, tại khu vực điểm sụt lún trên Quốc lộ 3B đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư một người điều khiển xe máy phi húc đổ rào chắn rồi rơi xuống hố sâu và mất tích.

Danh tính người lái xe lao xuống hố sâu mất tích được xác định là anh Nguyễn Duy Ph. (SN 1989, trú tại xã Kim Hỷ).

Đến tháng 10.2025, tại khu vực này tiếp tục xuất hiện thêm một hố sụt, ăn vào một phần mặt đường Quốc lộ 3B.

Tình trạng các điểm, hố sụt xuất hiện không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn tác động đến các hộ dân sinh sống gần tuyến. Một số gia đình đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.