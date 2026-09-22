Hố sụt đất sâu 3m bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư

Hố sụt đất sâu khoảng 3m bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư ở thôn An Truyền, xã Hiếu Giang - Ảnh: N.L

Điểm sụt lún nằm ngay mép đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa và cách nhà của các hộ dân khoảng 5m. Theo ghi nhận, bề mặt hố sụt lún hình tròn, sâu khoảng 3m, phía trên rộng khoảng 1,5m2 kiểu hàm ếch, phía dưới chứa nước màu vàng, rộng khoảng gần 4m2. Được biết, khu vực sụt lún này không có hệ thống khe, suối, cống rãnh.

Ông Hồ Quang Chiến, một người dân ở gần điểm sụt lún cho biết, vào khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, ông nghe thấy một tiếng nổ lớn, khi chạy ra thì thấy xuất hiện hố sụt này. Khoảng 3 năm trước, cách vị trí sụt lún hiện tại khoảng 100m cũng đã xuất hiện một hố sụt tương tự, có kích thước nhỏ hơn, địa phương đã xử lý bằng cách đổ đất lấp đầy.

Đại diện chính quyền địa phương đã đến kiểm tra ngay sau khi xuất hiện hố sụt đất - Ảnh: N.L

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, chỉ đạo lực lượng cắm biển và hàng rào cảnh báo nguy hiểm, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần khu vực sụt lún. Đồng thời, báo cáo cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp chỉ đạo khắc phục.