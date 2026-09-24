Hồ Sông Mây xả lũ, ngành điện chủ động cắt điện hơn 300 hộ ở xã Bình Minh để giữ an toàn

Điện lực Trảng Bom chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Điện lực Trảng Bom, lúc 12h39 ngày 23-9, khu vực nhánh rẽ hạ thế trạm biến áp (TBA) Sông Mây 4, đường số 9, xã Bình Minh bị ngập do hồ thủy lợi Sông Mây xả lũ. Nước dâng cao khiến lực lượng điện lực không thể tiếp cận khu vực để kiểm tra, xử lý.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai xã Bình Minh, Điện lực Trảng Bom đã tạm thời cô lập nguồn điện nhánh rẽ, ảnh hưởng đến 59 khách hàng. Đơn vị đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình ngập nước tại hiện trường.

Đến 17h cùng ngày, Điện lực Trảng Bom tiếp tục cô lập điện nhánh rẽ hạ thế TBA Sông Mây, đường số 7 và đến 17h30 cô lập nhánh rẽ hạ thế TBA Sông Mây 2, đường số 10, ảnh hưởng đến 114 khách hàng.

Ngày 24-9, nước từ hồ thủy lợi Sông Mây tiếp tục dâng, tuyến đường 767, đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh bị ngập; nhà dân hai bên đường bị ngập sâu và mực nước tiếp tục tăng. Điện lực Trảng Bom đã trao đổi, thống nhất với chính quyền địa phương cắt điện các hộ dân hai bên đường 767 đang bị ngập, đồng thời cắt nguồn TBA Sông Mây 2 lúc 10h, ảnh hưởng đến 131 khách hàng.

Do mực nước tại khu vực này tiếp tục cao hơn ngày hôm trước, nhánh rẽ hạ thế TBA Sông Mây 4, đã được cắt điện từ trưa 23-9, vẫn tiếp tục được cô lập nguồn.

Đến 11h15 ngày 24-9, do nước tại khu vực ấp Sông Mây tiếp tục dâng cao, Điện lực Trảng Bom đã cắt điện TBA Sông Mây 1, ảnh hưởng đến 31 khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc chủ động cô lập nguồn điện tại các khu vực ngập trên địa bàn xã Bình Minh ảnh hưởng đến 307 khách hàng. Đây là biện pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn điện trong điều kiện nước đang dâng cao.

Khu vực xã Bình Minh nhiều nơi ngập do xả nước hồ Sông Mây. Ảnh: CTV

Hiện Điện lực Trảng Bom đang phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi tình hình ngập nước tại hiện trường, đồng thời chuẩn bị các phương án xử lý phù hợp. Khi điều kiện an toàn cho phép, đơn vị sẽ kiểm tra hiện trường và thực hiện các biện pháp khôi phục cấp điện.

Điện lực Trảng Bom khuyến cáo người dân tại các khu vực đang ngập nước không tự ý tiếp cận, thao tác với thiết bị điện; không đến gần cột điện, tủ điện, trạm điện hoặc đường dây điện trong khu vực ngập. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn điện, người dân cần thông báo ngay cho ngành Điện hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý.