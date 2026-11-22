Toàn cảnh buổi lễ.

Ra đời từ đời sống lao động của cư dân ven sông Mã, Hò sông Mã gắn liền với những chuyến đò dọc, đò ngang ngược xuôi sông nước, vượt thác ghềnh, chuyên chở hàng hóa và hành khách. Không chỉ là tiếng hát giải khuây trong những giờ lao động nhọc nhằn, những câu hò còn thể hiện kinh nghiệm đi sông, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và tình cảm gắn bó của người dân với quê hương.

Các nghệ nhân, diễn viên trình diễn Hò sông Mã tại buổi lễ.

Điểm đặc sắc của Hò sông Mã là hình thức trình diễn theo lối xướng - xô, trong đó một người hò xướng, tốp thợ chèo hò xô; nhịp điệu được giữ bằng tiếng dậm chân xuống ván thuyền, không cần sử dụng nhạc cụ.

Kho tàng Hò sông Mã có 19 làn điệu, trong đó vùng Hà Trung còn lưu giữ đậm nét 14 làn điệu chính, tương ứng với 5 chặng hành trình trên sông: hò rời bến, hò đò ngược, hò mắc cạn, hò đò xuôi và hò cập bến. Mỗi làn điệu mang sắc thái riêng, tái hiện sinh động từng công đoạn lao động và đời sống tinh thần của những người gắn bó với nghề sông nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò sông Mã” cho lãnh đạo xã Hà Trung.

Việc nghệ thuật trình diễn dân gian Hò sông Mã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hà Trung.

Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy vai trò của các nghệ nhân, duy trì hoạt động các câu lạc bộ, đẩy mạnh truyền dạy cho thế hệ trẻ, đưa di sản hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống văn hóa cộng đồng, gắn với quảng bá và phát triển du lịch địa phương.

Buổi lễ cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần lan tỏa ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.