Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến gớp ý. Tại dự thảo, quy định về hồ sơ, trình tự đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng được nêu tại Điều 11, 12, 13.

Quy định hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Điều 11. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

1. Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng gồm:

a) Tờ trình theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này;

b) Phương án đặt tên, đổi tên theo Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này;

c) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, cơ quan, tổ chức có liên quan;

d) Văn bản ý kiến của Hội đồng tư vấn;

đ) Hồ sơ, tài liệu xác minh nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến;

e) Sơ đồ vị trí đường phố, công trình công cộng dự kiến đặt tên;

g) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc đặt tên, đổi tên theo thẩm quyền;

h) Tài liệu khác có liên quan.

Nội dung trong phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

2. Phương án đặt tên, đổi tên gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Danh mục đường phố, công trình công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên;

b) Vị trí, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, cấp, chức năng đối với đường phố; vị trí, chức năng, loại, cấp, quy mô, phạm vi phục vụ, cơ quan, tổ chức được giao quản lý đối với công trình công cộng;

c) Tên dự kiến; các thông tin về nguồn gốc tên gọi, danh nhân, địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa, vị trí và các thông tin khác có liên quan dự kiến đưa vào mã QR trên biển tên;

d) Thuyết minh về việc đáp ứng điều kiện đặt tên; nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến;

đ) Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến đặt cho đường phố, công trình công cộng; mô tả tóm tắt về quy mô của đường phố hoặc công trình công cộng đó; căn cứ xác định sự tương xứng giữa tên dự kiến với đường phố hoặc công trình công cộng;

e) Lý do đổi tên và đánh giá tác động đối với trường hợp đổi tên;

g) Bản đồ, sơ đồ hoặc dữ liệu không gian xác định đường phố, công trình công cộng;

h) Nội dung khác có liên quan.

4 bước thực hiện đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Điều 12. Trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

1. Đề xuất và xây dựng phương án đặt tên, đổi tên

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát nhu cầu đặt tên, đổi tên trên địa bàn; xác định đường phố, công trình công cộng cần đặt tên, đổi tên; đề xuất tên dự kiến và gửi cơ quan chuyên môn về văn hóa.

Cơ quan chuyên môn về văn hóa chủ động rà soát, đề xuất đối với đường phố đi qua địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên và các trường hợp cần đổi tên theo quy định tại Quy chế này; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng phương án; nghiên cứu, xác minh nguồn gốc, ý nghĩa của tên dự kiến.

Trường hợp tên dự kiến chưa có trong ngân hàng tên thì thực hiện việc bổ sung vào ngân hàng tên đồng thời với quá trình xây dựng, hoàn thiện phương án đặt tên, đổi tên.

2. Lấy ý kiến về phương án đặt tên, đổi tên

Phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng phải được tổ chức lấy ý kiến theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày phương án được công khai.

Trường hợp dự kiến sử dụng tên có nguồn gốc nước ngoài, phải lấy ý kiến cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại.

Trong trường hợp còn có nhiều ý kiến khác nhau, gây tranh cãi trong dư luận, cơ quan chuyên môn về văn hóa tổng hợp các ý kiến và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trước khi tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn.

3. Lấy ý kiến Hội đồng tư vấn

Cơ quan chuyên môn về văn hóa tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến; chỉnh lý phương án và gửi Hội đồng tư vấn.

Hội đồng tư vấn xem xét, cho ý kiến về nguồn gốc, ý nghĩa, tính chính xác của tên dự kiến; sự phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Quy chế này; sự tương xứng giữa tên dự kiến với đường phố, công trình công cộng; kết quả lấy ý kiến và việc tiếp thu, giải trình.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ phương án và tài liệu có liên quan, Hội đồng tư vấn gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về văn hóa.

4. Hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội đồng tư vấn, cơ quan chuyên môn về văn hóa có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình; lập Tờ trình, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp việc chỉnh sửa làm thay đổi tên dự kiến đã được lấy ý kiến thì phải thực hiện lại việc lấy ý kiến theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tại kỳ họp gần nhất;

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa bảo đảm yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan chuyên môn về văn hóa hoàn thiện hồ sơ, trong đó nêu rõ nội dung cần hoàn thiện. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn quy định tại khoản này;

d) Văn bản quyết định đặt tên, đổi tên phải được công bố công khai theo quy định.

Các yêu cầu về biển tên đường phố, công trình công cộng

Điều 13. Gắn biển tên và quản lý, cập nhật dữ liệu về tên đường phố, công trình công cộng

1. Đường phố sau khi được đặt tên, đổi tên phải được gắn biển tên.

2. Biển tên đường phố, công trình công cộng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm rõ ràng, dễ nhận biết, dễ đọc, bền vững, an toàn, phù hợp với mỹ quan đô thị và điều kiện thực tế tại vị trí lắp đặt;

b) Nội dung biển tên phải thể hiện chính xác, thống nhất với tên được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Biển tên có thể tích hợp mã QR hoặc phương thức điện tử khác để cung cấp thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa của tên gọi và các thông tin khác có liên quan;

c) Biển tên đường phố có nền màu xanh lam sẫm, chữ màu trắng, sử dụng kiểu chữ in hoa không chân. Tên đường phố được thể hiện rõ ràng, nổi bật trên biển tên.

Biển tên công trình công cộng được thiết kế phù hợp với tính chất, chức năng, quy mô và đặc điểm kiến trúc của công trình, bảo đảm các yêu cầu quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Biển tên đường phố được lắp đặt tại vị trí dễ quan sát ở đầu tuyến, cuối tuyến và các vị trí giao nhau cần thiết; bảo đảm an toàn giao thông, không cản trở tầm nhìn và hoạt động của người tham gia giao thông. Biển tên công trình công cộng được lắp đặt tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc nhận biết công trình.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức gắn biển tên đường phố, công trình công cộng và cập nhật thông tin, dữ liệu sau khi đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày văn bản quyết định đặt tên, đổi tên có hiệu lực, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm:

a) Gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, công trình công cộng;

b) Cập nhật tình trạng sử dụng của tên trong ngân hàng tên;

c) Cập nhật thông tin về tên đường phố, công trình công cộng trên bản đồ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý;

d) Thông báo cho cơ quan, tổ chức có liên quan để cập nhật thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện việc gắn mới, thay thế hoặc điều chỉnh biển tên đường phố, công trình công cộng; thông tin đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc đặt tên, đổi tên.

6. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có sử dụng thông tin về địa chỉ, tên đường phố có trách nhiệm cập nhật thông tin theo phạm vi quản lý. Việc thay đổi, cập nhật thông tin trên giấy tờ, hồ sơ của tổ chức, cá nhân do đặt tên, đổi tên đường phố được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan./.