Tác giả: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II/NXB Tổng hợp TP.HCM

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Công trình kế thừa những thành tựu nghiên cứu và khối tài liệu quý về lịch sử đô thị, từ đó tái hiện lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định từ thuở khai hoang vào thế kỷ XVI đến năm 1945.

Hồ sơ thầu năm 1877 hé lộ chuyện xây Nhà thờ Đức Bà

Hợp đồng năm 1877 quy định vật liệu xây Nhà thờ Đức Bà được miễn thuế, cho phép làm đường ray vận chuyển vật liệu và yêu cầu tháo dỡ khi công trình hoàn thành.

Ảnh chụp Nhà thờ Đức Bà vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng bên bờ một con kinh đã có rất lâu trước khi bị lấp đi thành đại lộ Charner [Nguyễn Huệ], tại vị trí nay là Tòa Hòa giải [cao ốc Sun Wah], do nhà thầu Chatain thực hiện, theo bản vẽ và dưới sự chỉ đạo của đại tá Coffyn và sự giám sát của đại úy Blazy.

Đây là nhà thờ đầu tiên của Sài Gòn. Sau đó, nhà thờ nằm trên một vị trí của Tòa Hòa giải hiện nay và ở đó cho đến năm 1868, thời điểm nhà thờ di dời đến phòng lễ hội của tòa Dinh bằng gỗ cũ của Thống đốc, và ở lại cho đến năm 1877; vào ngày này, nhà thờ mang tên nhà thờ Đức Bà, nằm tại địa điểm như hiện nay.

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng vào năm 1877. Các điều kiện xây dựng đã được thông qua vào ngày 28/4/1877 tại Hội đồng tư mật, do nhà thầu Bourard thực hiện, giá thầu ban đầu được giao khoán là 2.268.041,24 fr, với các điều khoản và điều kiện như sau (1):

“Nhà thầu không phải nộp tiền ký quỹ, nhưng để đảm bảo hợp đồng, nhà thầu sẽ phải ứng trước, hoặc bằng công việc, hoặc bằng việc cung cấp vật liệu, với giá trị là 100.000 frc trên số tiền phải trả theo quý.

Chính quyền sẽ chi trả số tiền 2.268.041,24 frs thành 6 đợt, bắt đầu vào năm 1877 và sẽ được phân bổ như sau:

Năm 1877: 180.000 frc

Năm 1878: 300.000 frc

Năm 1879: 450.000 frc

Năm 1880: 450.000 frc

Năm 1881: 450.000 frc

Năm 1882: 438.041,24 frc

Tổng cộng: 2.268.041,24 frc

Hồ sơ thầu sẽ chỉ được thực hiện sau khi được Thống đốc thông qua. Căn cứ điều 23 Luật Tài chính ngày 08/7/1852, tiền khấu trừ 3% sẽ nộp cho quỹ thương binh hải quân, trên tổng số tiền phải trả theo hồ sơ thầu này.

Sở Công chánh (Ban Nhà ở dân dụng) sẽ có quyền kiểm tra việc thực hiện công trình; Sở sẽ phải đảm bảo rằng, các vật liệu dùng để thi công phải thực hiện đầy đủ các điều kiện bắt buộc theo nguyên tắc xây dựng.

Toàn bộ vật liệu cần thiết để xây Thánh đường, được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ giống như các vật liệu được Sở Công chánh sử dụng; Các vật liệu này không phải chịu một khoản thuế nào, bất kể các quyết định sau này của chính quyền về vấn đề này như thế nào.

Nhà thầu được phép xây dựng bằng chi phí của mình, một đường ray ở bên mặt đường Tabert [Taberd] (Nguyễn Du), để vận chuyển vật liệu từ rạch Thị Nghè đến đường Catinat (Đồng Khởi). Khi kết thúc công trình, nhà thầu phải dỡ bỏ đường ray, các tà vẹt... và trả lại hiện trường cho con đường.

Đá hoa cương dùng để xây Thánh đường phải được lấy từ các mỏ đá của nhà nước, chính quyền sẽ đảm bảo việc cung cấp đá này cho ông Bourard, thông qua ông Mayer, chủ thầu khai thác.

Trong trường hợp ông Mayer không hoàn thành công việc cung cấp này, ông Bourard có quyền sử dụng các vật liệu này từ nơi khác, miễn là thích hợp, và chính quyền sẽ phải chịu trách nhiệm về sự chênh lệch giữa giá mua và giá do nhà thầu Mayer cung cấp, theo hồ sơ thầu ngày 10/4/1877.

Nguồn nhân công mà ông Bourard đưa từ Pháp sang, vì nhu cầu thực hiện công trình, sẽ được hưởng quyền đi lại bằng phương tiện vận chuyển của nhà nước, nhưng nhà thầu sẽ chịu chi phí về thực phẩm và các loại phí sử dụng khác.

Công trình sẽ phải hoàn công vào năm 1882; tuy nhiên, nhà thầu vẫn có thể hoàn thành trước thời điểm này, và trong trường hợp công trình được bàn giao trước ngày 01/01/1882, chính quyền sẽ tiến hành thanh toán chi phí đợt cuối cùng trong 6 tháng đầu năm 1882”.

(1) Hồ sơ số 9744, Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II.