Hồ sơ, thành phần bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và Công ty cổ phần

Nghị định 373/2026/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp được Chính phủ ban hành đã quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, gồm: chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, Nghị định quy định về hồ sơ, thành phần bàn giao khi hoàn tất chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 36 Nghị định.

Điều 36. Bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và Công ty cổ phần

1. Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán số tiền thu từ chuyển đổi, quyết toán chi phí chuyển đổi, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và quyết định công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập hồ sơ bàn giao và tổ chức bàn giao; thời gian hoàn thành bàn giao không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán tài chính tại thời điểm đơn vị chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.

Hồ sơ bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty cổ phần

2. Hồ sơ bàn giao bao gồm:

a) Hồ sơ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi;

b) Báo cáo tài chính tại thời điểm đơn vị chính thức chuyển thành Công ty cổ phần đã được kiểm toán và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;

c) Quyết định xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền;

d) Biên bản bàn giao tài sản, tiền vốn được lập tại thời điểm bàn giao (có bảng chi tiết công nợ bàn giao cho Công ty cổ phần tiếp tục kế thừa và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý - nếu có);

đ) Các báo cáo về tình hình lao động và sử dụng đất;

e) Các tài liệu khác.

Thành phần bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và Công ty cổ phần

3. Thành phần bàn giao gồm:

a) Đại diện bên giao: Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cá nhân được Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; kế toán trưởng;

b) Đại diện bên nhận: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và đại diện tổ chức công đoàn Công ty cổ phần.

Các lưu ý khác khi hoàn tất chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần

4. Biên bản bàn giao phải có đầy đủ chữ ký của thành phần bàn giao và phải ghi rõ: Tình hình tài sản, tiền vốn, lao động có tại thời điểm bàn giao; quyền lợi và nghĩa vụ Công ty cổ phần tiếp tục kế thừa; những tồn tại Công tycổ phần có trách nhiệm tiếp tục giải quyết.

5. Công ty cổ phần được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao để tổ chức hoạt động; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập đã bàn giao và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Các nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định bổ sung sau khi đã quyết toán, bàn giao cho Công ty cổ phần không thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần. Trường hợp do bàn giao thiếu các khoản nợ phải trả, dẫn đến việc Công ty cổ phần không chịu trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ trả nợ của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thì cơ quan quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ.

7. Sau thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản bàn giao, Công ty cổ phần phải hoàn thành các hồ sơ về tài sản, đất đai và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định để thực hiện chuyển quyền sở hữu, quản lý, sử dụng tài sản từ đơn vị sự nghiệp công lập sang Công ty cổ phần; thực hiện giao đất, nộp tiền sử dụng đất, cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai./.