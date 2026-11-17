Bản chất cáo buộc

Ngày 14/10/2026, Bộ Tư pháp Mỹ đạt thỏa thuận hoãn truy tố Sue Mi Terry, cựu chuyên gia phân tích Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng công tác tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng và Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ.

Thỏa thuận này được đưa ra khi vụ án tiến gần đến thời điểm xét xử, khép lại triển vọng về một phiên tòa hình sự trước mắt nhưng chưa đồng nghĩa với việc các cáo buộc đã được phân xử tại tòa.

Theo văn bản nộp lên tòa án liên bang tại Manhattan, New York, quá trình truy tố sẽ được hoãn trong 12 tháng. Nếu Terry tuân thủ các điều kiện đã thống nhất, trong đó có những hạn chế về đi lại và tiếp xúc với phía chính quyền Hàn Quốc, các cáo buộc sẽ được bãi bỏ khi thời hạn kết thúc.

Sue Mi Terry, Giám đốc Bower Group Asia, phát biểu tại một phiên thảo luận về chính sách đối ngoại ở New York năm 2017. Ảnh: Reuters

Muốn hiểu rõ căn cứ của vụ việc, cần trở lại tháng 7/2024, khi Văn phòng Công tố Mỹ tại quận Nam New York công bố cáo trạng đối với Terry. Bà bị truy tố với hai tội danh liên quan đến Đạo luật Đăng ký đại diện nước ngoài (FARA), gồm âm mưu vi phạm đạo luật và không đăng ký theo quy định.

Theo cáo trạng, các hoạt động bị xem xét diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 6/2023, sau khi Terry rời khu vực công vụ. Trước đó, bà có khoảng một thập niên làm việc trong bộ máy chính phủ Mỹ. Hồ sơ công tố ghi nhận bà là chuyên gia phân tích Đông Á tại CIA giai đoạn 2001-2008.

Biểu trưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Washington, D.C. Ảnh: Reuters

Từ năm 2008 đến năm 2009, bà giữ chức giám đốc phụ trách các vấn đề CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và châu Đại Dương tại Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng. Bà cũng từng đảm nhiệm vị trí phó giám đốc phụ trách tình báo quốc gia về Đông Á tại Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ.

Sau khi rời công vụ khoảng năm 2011, Terry tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích chính sách tại các viện nghiên cứu, cơ sở học thuật ở New York và Washington. Bà tham gia bình luận trên truyền thông, viết bài, tổ chức hội thảo và điều trần trước Quốc hội về các vấn đề Đông Á.

Một tình tiết đáng chú ý trong cáo trạng liên quan đến cuộc gặp riêng hồi tháng 6/2022 giữa Ngoại trưởng Mỹ khi đó Antony Blinken và một nhóm chuyên gia về chính sách đối với bán đảo Triều Tiên. Sau cuộc gặp, Terry bị cáo buộc đã chuyển cho một đầu mối tình báo Hàn Quốc những ghi chép viết tay về nội dung thảo luận. Công tố viên viện dẫn sự việc này để củng cố lập luận rằng bà đã cung cấp thông tin không công khai cho phía nước ngoài.

Sue Mi Terry, cựu chuyên gia phân tích Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng công tác tại Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Cáo trạng còn đề cập một sự kiện dành cho nhân viên Quốc hội Mỹ, được tổ chức dưới danh nghĩa hoạt động của viện nghiên cứu nơi Terry làm việc. Theo phía công tố, sự kiện diễn ra sau đề nghị của đầu mối tình báo Hàn Quốc và được phía này chi trả. Người tham dự được cho là đã tiếp xúc với một cá nhân có vai trò tình báo mà không được thông báo đầy đủ về thân phận thực sự của người đó.

Cáo trạng năm 2024 đề cập những bữa ăn tại nhà hàng đắt tiền, hàng hóa xa xỉ và khoản tài trợ hơn 37.000 USD cho một chương trình nghiên cứu về Triều Tiên do Terry điều hành. Trong văn bản về các sự kiện được thống nhất cùng thỏa thuận hoãn truy tố, Terry thừa nhận đã nhận túi xách và áo khoác hàng hiệu từ phía tình báo Hàn Quốc, với tổng trị giá khoảng 9.245 USD.

Sau khi cáo trạng được công bố, Terry bác bỏ hành vi sai trái. Luật sư của bà cho rằng những cuộc tiếp xúc với quan chức Hàn Quốc phục vụ lợi ích của Mỹ và phù hợp với công việc của một chuyên gia độc lập về CHDCND Triều Tiên và Đông Á.

Khoảng mờ bảo mật

Kinh nghiệm trong bộ máy nhà nước là lợi thế đáng kể đối với những người chuyển sang nghiên cứu, tư vấn chính sách hoặc bình luận thời sự quốc tế. Hiểu biết tích lũy trong quá trình công tác giúp họ tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, nhận diện những yếu tố chưa thể hiện đầy đủ trong thông tin công khai và đóng góp chiều sâu cho các cuộc thảo luận chính sách.

Tuy nhiên, lợi thế chuyên môn cũng đi kèm những giới hạn pháp lý: một số hoạt động đại diện cho lợi ích nước ngoài có thể phát sinh nghĩa vụ đăng ký, trong khi thông tin tiếp cận được khi còn đương chức vẫn có thể chịu những ràng buộc bảo mật sau khi người nắm giữ rời nhiệm sở.

Theo cáo trạng công bố tháng 7/2024, Sue Mi Terry bị truy tố với hai tội danh liên quan đến Đạo luật Đăng ký đại diện nước ngoài (FARA). Ảnh: Reuters

Vì vậy, việc xác định ranh giới trách nhiệm không thể chỉ dựa vào chức vụ từng đảm nhiệm hay sự tương đồng giữa quan điểm cá nhân với lập trường của một chính phủ. Điều cốt yếu là làm rõ bản chất quan hệ, hoạt động thực tế được tiến hành, nguồn gốc thông tin được sử dụng và những nghĩa vụ pháp lý áp dụng đối với người liên quan.

Trong số các quy định điều chỉnh vấn đề này tại Mỹ, Đạo luật Đăng ký đại diện nước ngoài (FARA), ban hành năm 1938, giữ vai trò quan trọng. Đạo luật yêu cầu cá nhân, tổ chức thuộc diện điều chỉnh phải đăng ký và công khai thông tin theo quy định khi hoạt động tại Mỹ với tư cách đại diện cho bên nước ngoài.

Các hoạt động có thể thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm vận động chính trị, quan hệ công chúng, tư vấn chính trị, quản lý tiền hoặc lợi ích vật chất và đại diện cho lợi ích của bên nước ngoài trước các cơ quan công quyền.

Tuy nhiên, FARA không mặc nhiên áp dụng với mọi quan hệ quốc tế, cuộc trao đổi chính sách hay phát biểu có lợi cho một chính phủ nước ngoài. Đạo luật có những trường hợp miễn trừ, còn nghĩa vụ đăng ký phải được xác định căn cứ vào bản chất hoạt động và các điều kiện pháp lý cụ thể.

Tòa án liên bang tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, mục tiêu của yêu cầu công khai là giúp chính quyền và công chúng nhận biết nguồn gốc của những hoạt động thuộc diện điều chỉnh, qua đó có cơ sở đánh giá mối quan hệ đại diện và ảnh hưởng của chúng đối với đời sống chính sách.

Bởi vậy, muốn đánh giá đúng một vụ việc, cần xem xét hoạt động thực tế và mối quan hệ làm phát sinh hoạt động đó, thay vì chỉ căn cứ vào phát biểu công khai hay vị thế nghề nghiệp của người liên quan.

Một chuyên gia có thể độc lập đưa ra nhận định trùng với quan điểm của chính phủ nước ngoài; sự tương đồng ấy tự nó không đủ để xác lập nghĩa vụ đăng ký. Ngược lại, nếu hoạt động thực tế thuộc diện điều chỉnh, việc khẳng định tính độc lập trong quan điểm cũng không đương nhiên loại trừ nghĩa vụ pháp lý.

Đối với những người từng làm việc trong lĩnh vực an ninh quốc gia, ranh giới trách nhiệm còn gắn với việc tiếp cận và sử dụng thông tin. Ghi chép cuộc họp, trao đổi nội bộ, nhận định chưa công bố hoặc tài liệu được cung cấp trong điều kiện hạn chế tiếp cận đều có thể chứa thông tin nhạy cảm, ngay cả khi không phải tất cả đều được xếp loại mật theo hệ thống phân loại chính thức.

Do đó, việc một thông tin chưa được phân loại mật không đồng nghĩa với việc người tiếp cận có thể tự do chuyển giao thông tin ấy cho bên khác. Khả năng sử dụng và chia sẻ phải được xác định trên cơ sở quy định áp dụng, cam kết bảo mật, tính chất thông tin và hoàn cảnh tiếp nhận.

Ở góc độ quản trị, mục tiêu không phải là thu hẹp không gian nghiên cứu hay coi mọi quan hệ với nước ngoài đều tiềm ẩn rủi ro. Điều cần thiết là thiết lập những quy tắc đủ rõ để người làm chuyên môn nhận biết giới hạn trách nhiệm, các tổ chức nghiên cứu minh bạch về nguồn lực và cơ quan công quyền bảo vệ được thông tin cần bảo vệ.

Hướng dẫn trước khi rời nhiệm sở, cơ chế khai báo xung đột lợi ích, quy định về xử lý tài liệu chưa công khai và yêu cầu minh bạch nguồn tài trợ có thể góp phần thu hẹp những khoảng trống trong thực thi. Các biện pháp này cần tương xứng với mức độ rủi ro, tránh tạo ra rào cản không cần thiết đối với nghiên cứu độc lập và trao đổi học thuật hợp pháp.

Như vậy, hồ sơ Sue Mi Terry cho thấy thách thức không chỉ nằm ở việc xác định trách nhiệm của một cá nhân, mà còn ở khả năng duy trì ranh giới rõ ràng giữa hoạt động chuyên môn, nghĩa vụ bảo mật và yêu cầu minh bạch. Pháp luật cần đủ chặt chẽ để ngăn ngừa vi phạm, nhưng cũng cần bảo đảm không gian cho nghiên cứu độc lập và trao đổi học thuật hợp pháp.

Để đạt được sự cân bằng ấy, mọi đánh giá phải dựa trên chứng cứ, mọi nghĩa vụ phải được xác định rõ và mọi cáo buộc cần được phân biệt với kết luận pháp lý. Bởi khi kinh nghiệm công vụ tiếp tục trở thành vốn liếng trong đời sống chính sách, câu hỏi không chỉ là thông tin nào cần được giữ kín, mà còn là làm thế nào để bảo vệ bí mật cần thiết mà không làm lu mờ trách nhiệm giải trình?