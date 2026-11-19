Sau 100 ngày triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, Bệnh viện Kiến An đã khám, tư vấn và sàng lọc cho người dân tại nhiều địa bàn, trong đó có xã Vĩnh Am. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp liên quan đến tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, cùng những tổn thương tại gan, thận và một số cơ quan khác cần kiểm tra thêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Chín, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Kiến An, cho biết qua các đợt khám tại cộng đồng, nhiều người được phát hiện huyết áp hoặc đường huyết cao dù trước đó không có triệu chứng rõ ràng. Kết quả siêu âm cũng ghi nhận một số bất thường như gan nhiễm mỡ, sỏi thận, tổn thương tuyến giáp, u xơ tử cung và nang buồng trứng.

Cán bộ y tế xã Vĩnh Am nhập dữ liệu khám bệnh cho người dân lên nền tảng số để quản lý lâu dài.

Tuy nhiên, kết quả sàng lọc mới là căn cứ nhận diện nguy cơ, không đồng nghĩa với chẩn đoán xác định bệnh. Tùy từng trường hợp, người dân cần được tư vấn kiểm tra chuyên sâu hoặc theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn.

Để duy trì việc theo dõi sau khám, hồ sơ sức khỏe điện tử có vai trò lưu giữ thông tin về tiền sử bệnh, kết quả khám, đơn thuốc và quá trình điều trị của mỗi người. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ qua các lần thăm khám, bác sĩ có thêm căn cứ đánh giá diễn biến sức khỏe, đối chiếu kết quả cũ và lựa chọn hướng kiểm tra phù hợp, hạn chế tình trạng thiếu thông tin khi người bệnh chuyển đến cơ sở y tế khác.

Theo Sở Y tế, tính đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ triển khai bệnh án điện tử đạt 95,45%, tương ứng 63/66 đơn vị; hơn 50% dân số đã cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Toàn bộ 184 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp nhận căn cước công dân hoặc VNeID thay thế thẻ giấy. Thành phố cũng triển khai 62 ki-ốt đăng ký khám, chữa bệnh thông minh, với hơn 232.000 lượt người tự đăng ký thành công. Những kết quả này góp phần giảm giấy tờ, thuận tiện hơn trong tiếp nhận và tra cứu thông tin khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, số người cài đặt ứng dụng hay số cơ sở triển khai bệnh án điện tử chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả quản lý sức khỏe. Điều quan trọng là thông tin phải chính xác, được cập nhật sau mỗi lần khám và thực sự được sử dụng trong quá trình theo dõi, điều trị. Tại Trung tâm Y tế Thanh Miện, việc hướng dẫn người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử được thực hiện ngay trong quá trình khám, chữa bệnh. Cán bộ Tổ công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng hỗ trợ người bệnh và người nhà, nhất là người cao tuổi gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hải Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế Thanh Miện, cho biết việc cài đặt Sổ sức khỏe điện tử giúp người bệnh nắm bắt quá trình khám, chữa bệnh, ghi nhớ lời dặn của cán bộ y tế, hướng dẫn sử dụng thuốc và thời gian hẹn tái khám, qua đó hạn chế việc đi lại nhiều lần khi cần tra cứu thông tin.

Thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, Hải Phòng đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng, từ trẻ em, người lao động đến người cao tuổi và các nhóm cần được quan tâm về sức khỏe. Hoạt động khám được tổ chức tại cơ sở y tế và địa phương, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn, phát hiện sớm bệnh tật và được tư vấn điều trị khi cần thiết.

Thành phố từng bước gắn kết quả khám với hồ sơ sức khỏe điện tử, làm cơ sở theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài cho từng người dân. Giá trị lâu dài của chương trình được thể hiện ở việc mỗi người dân không chỉ được khám mà còn được hướng dẫn, theo dõi và chăm sóc phù hợp trong suốt cuộc đời.