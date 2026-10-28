Hồ sơ giải mật của Mỹ vừa hé lộ thêm một vụ chạm trán UFO 'tam giác đen'

Đợt giải mật hồ sơ thứ bảy của chính phủ Mỹ theo lệnh của tổng thống Donald Trump vào ngày 23/10 vừa công bố các báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO), hay còn gọi là hiện tượng dị thường không xác định (UAP), trên trang web war.gov/UFO.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong số tài liệu này là cuộc chạm trán của hai quan chức quân sự cấp cao với các vật thể hình tam giác màu đen bí ẩn bay qua một địa điểm an ninh quốc gia nhạy cảm ở miền Tây nước Mỹ vào đầu năm 2026.

UFO hình tam giác màu đen vừa được Lầu Năm Góc hé lộ.

Theo bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc và bản tường trình có chữ ký gửi FBI, vật thể kỳ lạ đã xuất hiện trong suốt hai ngày vào tháng 6/2026. Các nhân chứng cho biết vật thể có sải cánh khoảng 4,5 mét đã bay lên độ cao khoảng 91 mét, đứng yên bất động trong khoảng 20 giây trước khi hạ xuống hẻm núi trong im lặng tuyệt đối mà không để lại vệt hơi nước hay bất kỳ dấu vết nào.

Báo cáo đính kèm 9 bức ảnh, gồm bản vẽ phác thảo mô phỏng lại những gì nhân chứng chứng kiến được lồng ghép trên ảnh chụp thực tế của hẻm núi, trong khi vị trí chính xác cùng nhiều chi tiết khác đã bị kiểm duyệt và bôi đen. Việc công bố diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cùng các quan chức liên quan công khai thêm thông tin chính phủ nắm giữ về UFO và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

Loạt hồ sơ mới xuất hiện giữa bối cảnh sự quan tâm của công chúng đối với chủ đề này tăng vọt sau các phiên điều trần kịch tính tại quốc hội Mỹ, cùng phát biểu gây chú ý của cựu tổng thống Barack Obama vào tháng 2 khi nhắc đến việc người ngoài hành tinh có thật dù ông chưa từng thấy. Các báo cáo UAP trước đây phần lớn do các phi công tiêm kích quân sự ghi nhận thông qua camera ngắm bắn trong buồng lái máy bay phản lực.

Hình ảnh một vật thể bay không xác định (UAP) được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hồi tháng 5.

Dù các hiện tượng kỳ lạ tiếp tục làm dấy lên nhiều giả thuyết, Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Dị thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc nhấn mạnh cơ quan này chưa từng tìm thấy bằng chứng cho thấy nguồn gốc ngoài Trái Đất trong các vụ việc đã điều tra.

Tương tự, báo cáo vào tháng 9/2023 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh, song các quan chức vẫn ủng hộ việc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng này.