Hồ sơ dự án New City 26 lần mở bán vẫn ế, 80 tỷ tiền 'chênh' đang bị điều tra

New City vốn là dự án nhà ở thương mại, được chuyển đổi, bổ sung quỹ nhà ở xã hội từ năm 2014. Dự án gồm 4 tòa 35 tầng, gần 1.500 căn hộ, trong đó có 911 căn nhà ở xã hội để bán và 321 căn cho thuê.

Từ lần mở bán đầu tiên năm 2015 đến tháng 4/2023, dự án trải qua 26 lần mở bán nhưng vẫn còn 42 căn chưa bán và 86 căn chưa cho thuê.

Theo điều tra, gần 300 khách hàng bị thu khoảng 80 tỷ đồng tiền “chênh” ngoài hợp đồng. Khoản tiền này không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán như thỏa thuận. Công an Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vụ án.