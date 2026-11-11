Hồ sơ đặc biệt của người có thể thay Jensen Huang tại Nvidia

Cuộc điều tra Jensen Huang đặt Nvidia trước sức ép minh bạch và bảo vệ niềm tin cổ đông. Ảnh: Reuters.

Stephen Neal, thành viên HĐQT độc lập cấp cao nhất của Nvidia và luật sư kỳ cựu từng xử lý nhiều bê bối doanh nghiệp, có thể giữ vai trò then chốt trong cuộc điều tra CEO Jensen Huang liên quan đến mối quan hệ với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên nước ngoài.

Stephen C. Neal, thành viên HĐQT độc lập cấp cao nhất của Nvidia là một luật sư và cố vấn doanh nghiệp kỳ cựu tại Thung lũng Silicon. Ảnh: Nvidia.

Neal từng lãnh đạo hãng luật Cooley, hiện phụ trách quản trị doanh nghiệp tại Nvidia. Công ty chưa công bố nhóm điều tra cụ thể, nhưng xác nhận HĐQT sẽ chủ trì quá trình rà soát với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài.

Hôm 8/11, HĐQT Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy an ninh quốc gia hoặc bí mật công ty bị xâm phạm.

Vụ việc liên quan đến Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed - khách hàng của Nvidia tại Singapore. Jensen Huang thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc Alice Huang là điệp viên của nước này.

Với kinh nghiệm pháp lý và quản trị, Neal được chú ý trong quá trình điều tra. HĐQT Nvidia hiện có 10 thành viên độc lập, gồm các cựu lãnh đạo Taco Bell, Eli Lilly và Goldman Sachs.

Khả năng kế nhiệm?

Theo Fortune, một số chuyên gia cho rằng HĐQT Nvidia có thể cân nhắc giao ông điều hành công ty trong giai đoạn chuyển tiếp nếu Huang phải rời ghế CEO. Giám đốc tài chính Colette Kress cũng được nhắc đến như một phương án CEO tạm quyền

Tuy nhiên, khả năng Neal đảm nhận vị trí này khác với việc kế nhiệm lâu dài. Ông có nhiều kinh nghiệm về luật pháp, tranh tụng và quản trị doanh nghiệp, nhưng không phải lãnh đạo trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh chip hay phát triển công nghệ AI.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Nvidia xác định Neal là người kế nhiệm Huang trong dài hạn.

Bài toán kế nhiệm tại Nvidia vốn đã là vấn đề đáng chú ý trước khi bê bối lần này xuất hiện. Huang đã lãnh đạo công ty suốt 33 năm, đồng thời tập trung phần lớn quyền quyết định chiến lược và hoạt động vào tay mình.

Nvidia không có giám đốc vận hành (COO), trong khi khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho CEO. Cấu trúc này khiến công ty khó xác định một nhân vật nổi bật có thể lập tức thay thế Huang.

Nvidia đứng trước khủng hoảng người kế nhiệm khi tập đoàn chưa xác định ai có khả năng thay thế Jensen Huang ở vị trí CEO. Ảnh: Reuters.

Luật sư từng xử lý nhiều vụ bê bối lớn

Theo hồ sơ của Cooley, Neal có kinh nghiệm xử lý các vụ kiện về chứng khoán, phá sản, chống độc quyền và thâu tóm doanh nghiệp. Ông cũng từng tiến hành nhiều cuộc điều tra cho các HĐQT, trong đó có General Motors, và xử lý các vụ việc liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Neal gia nhập HĐQT Nvidia năm 2019. Trước đó, ông giữ chức CEO Cooley trong giai đoạn 2001-2008. Ông hiện là chủ tịch danh dự kiêm cố vấn cấp cao tại hãng luật này, đồng thời từng đứng đầu HĐQT Levi Strauss trước khi nghỉ năm 2021.

Trong số các khách hàng nổi bật của Neal có Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos bị kết án gian lận, và doanh nhân tài chính Charles Keating Jr., nhân vật trung tâm trong bê bối các tổ chức tiết kiệm và cho vay tại Mỹ cuối thập niên 1980.

Neal từng đại diện cho Holmes trong vụ kiện tập thể liên quan đến các kết quả xét nghiệm sai lệch của Theranos. Năm 2019, ông cùng các đồng nghiệp xin rút khỏi vụ việc do Holmes không đủ khả năng thanh toán phí pháp lý.

Với Keating, Neal tham gia nỗ lực kháng cáo các bản án gian lận khiến thân chủ đối mặt mức án tới 10 năm tù. Sau khi các bản án bị lật lại, Keating chỉ phải ngồi tù chưa đầy 5 năm. Tạp chí Time năm 1997 gọi Neal là “ảo thuật gia pháp lý” đứng sau việc giúp doanh nhân này được trả tự do.

Năm 2022, Neal cũng được nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đề cử làm chủ tịch HĐQT một số công ty liên quan trong quá trình xin bảo hộ phá sản, nhưng Cooley cho biết ông không thể đảm nhận các vị trí này.

Ngoài ra, Neal hiện đứng đầu quỹ tín thác của Ban Giám sát độc lập Meta, cơ quan xem xét các quyết định kiểm duyệt nội dung trên Facebook, Instagram và Threads.

Áp lực minh bạch và quản trị doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa Cooley và Nvidia đã kéo dài khoảng 3 thập kỷ. Hãng luật cho biết đã hỗ trợ thành lập Nvidia năm 1993, tư vấn pháp lý cho công ty trong các vấn đề doanh nghiệp và tranh tụng, đồng thời xử lý đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) năm 1999, theo CNBC.

Theo Brayden King, giáo sư quản trị và tổ chức tại Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern, giới đầu tư sẽ theo dõi sát tính độc lập và minh bạch của cuộc điều tra.

“Điều quan trọng là phải có một người đứng đầu mà công chúng có thể tin tưởng, để họ thấy báo cáo điều tra đáng tin cậy và kết luận cuối cùng là xác đáng. Đó là điều các nhà đầu tư mong muốn. Họ không muốn sự bất ổn do vụ việc gây ra”, ông King nói.

Theo vị giáo sư, Nvidia đang phải xử lý vấn đề tại điểm giao thoa giữa Phố Wall và Washington, trong bối cảnh công ty cần duy trì niềm tin của cả giới đầu tư lẫn chính quyền Mỹ.

Cổ phiếu Nvidia đang chịu áp lực trước bê bối của Jensen Huang và niềm tin suy giảm của nhà đầu tư về AI. Ảnh: Reuters.

Danh tiếng của Nvidia gắn chặt với hình ảnh Jensen Huang. Vì vậy, một cuộc điều tra minh bạch có ý nghĩa quan trọng đối với việc khôi phục niềm tin của cổ đông. Việc công ty chưa có kế hoạch kế nhiệm CEO rõ ràng cũng làm gia tăng những lo ngại về quản trị.

Ông King nhận định nếu điều tra cho thấy an ninh quốc gia thực sự bị đặt vào tình thế rủi ro, Nvidia sẽ phải thực hiện những biện pháp mạnh mẽ để khôi phục uy tín, trong đó có việc thiết lập các cơ chế quản trị nhằm ngăn sự việc tương tự tái diễn.

Marcel Kahan, giáo sư luật tại Đại học New York, cho rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như Nvidia phải đặc biệt thận trọng trong việc bảo vệ thông tin và lựa chọn đối tác. Vụ việc có thể khiến công ty cân nhắc thành lập thêm các ủy ban giám sát, đồng thời tăng cường đào tạo về bảo vệ bí mật thương mại cho nhân viên và các hãng luật hợp tác.

Tuy nhiên, Kathryn Harrigan, giáo sư lãnh đạo doanh nghiệp tại Trường Kinh doanh Columbia, cho rằng tranh cãi khó làm thay đổi đáng kể cấu trúc quản trị của ngành AI.

Theo bà, vị thế thị trường của Nvidia khiến khách hàng khó chuyển sang nhà cung cấp khác. Nhu cầu chip lớn trong khi thời gian chờ đặt hàng có thể kéo dài nhiều năm, hạn chế khả năng các doanh nghiệp nhanh chóng tìm phương án thay thế.

“Liệu vụ việc có làm thay đổi cấu trúc cơ bản của ngành công nghiệp AI hay không? Có lẽ là không. Đôi khi, doanh nghiệp phải chờ nhiều năm mới đến lượt được cung cấp chip sau khi đặt hàng. Họ không thể đơn giản chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác”, bà Harrigan nhận định.