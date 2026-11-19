Trailer chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”: Đế chế web lậu - Phần 1: Mạng lưới ngầm

Không cần đăng ký tài khoản, không mất phí thuê bao, chỉ với một cú nhấp chuột, người hâm mộ có thể theo dõi những trận bóng đá hấp dẫn trên Xôi Lạc TV. Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau giao diện quen thuộc ấy là cả một hệ thống được tổ chức chặt chẽ, với nhiều bộ phận đảm nhiệm các công đoạn khác nhau.

Từ năm 2018, hệ thống này từng bước mở rộng, hình thành mạng lưới gồm nhiều website như XoilacTV, 90PhutTV, VeboTV, ThapcamTV, CakeoTV và BanhkhucTV. Các đối tượng liên tục thay đổi tên miền, sử dụng nhiều phương thức kỹ thuật nhằm duy trì hoạt động và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua điều tra, hơn 1.500 trận đấu thuộc nhiều giải thể thao trong và ngoài nước được xác định đã bị phát sóng trái phép.

Phóng sự “Đế chế web lậu - Phần 1: Mạng lưới ngầm” sẽ hé lộ quá trình hình thành, phương thức vận hành hệ thống Xôi Lạc TV, đồng thời làm rõ vai trò của VKSND tỉnh Hưng Yên trong phối hợp với Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ điện tử, đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng.

Đặc biệt, chương trình còn đặt ra câu hỏi: Nguồn lợi khổng lồ phía sau những trận bóng miễn phí đến từ đâu?

Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” phát sóng lúc 20h50 thứ Năm, ngày 19/11/2026 trên kênh VTV1, các nền tảng số và ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Kính mời quý vị và các bạn đón xem!