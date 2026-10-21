Hồ sơ Công tố - Kiểm sát: 'Dấu ấn Nghị quyết 205 tại Quảng Ninh sau 9 tháng triển khai thí điểm'

Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” kỳ này với chủ đề “Dấu ấn Nghị quyết 205 tại Quảng Ninh sau 9 tháng triển khai thí điểm” sẽ phản ánh những chuyển biến từ cơ chế pháp lý mới đến các vụ việc cụ thể, qua đó làm rõ vai trò của Viện kiểm sát trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi xâm phạm lợi ích công.

Ngày 28/8/2026, TAND khu vực 1, tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực đất đai

Một trong những dấu ấn nổi bật là vụ án dân sự công ích liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên diện tích 56,7 m² thuộc hành lang an toàn đường bộ cầu Bãi Cháy. Sau khi Viện KSND khu vực 1 Quảng Ninh thực hiện quyền khởi kiện, bị đơn đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước khi phiên tòa diễn ra. Kết quả này cho thấy hiệu quả thực chất của cơ chế khởi kiện, khi lợi ích công được bảo vệ ngay trong quá trình giải quyết vụ án.

Không chỉ trong lĩnh vực đất đai, Viện kiểm sát còn phối hợp với cơ quan Thuế rà soát, xử lý tình trạng nợ đọng thuế, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước. Theo kịch bản chương trình, số tiền nợ thuế được các doanh nghiệp nộp vào ngân sách thông qua quá trình phối hợp giữa hai cơ quan đã vượt 400 tỷ đồng. Ba vụ án liên quan đến nợ đọng thuế do Viện KSND khu vực 3 Quảng Ninh khởi kiện đều được Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu.

Sau 9 tháng triển khai, những kết quả đạt được tại Quảng Ninh cho thấy sự chuyển biến trong tư duy, phương thức công tác của đội ngũ cán bộ Kiểm sát: từ bị động xử lý hậu quả sang chủ động phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ và kiên trì bảo vệ lợi ích chung.

Đón xem “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” lúc 20h50 thứ Năm, ngày 22/10 trên VTV1, các nền tảng số và VTVgo – Đài Truyền hình Việt Nam.