Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can để điều tra các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 10.2025, một nhóm bị can làm giả giấy xác nhận của sáu doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đồng Văn để lập hồ sơ cho 28 người ở Ninh Bình, Hưng Yên và TP. Hà Nội. Mục đích là đăng ký mua nhà tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh đăng trên Cổng thông tin Bộ Công an ngày 27.11.2026

Một bên làm giấy tờ, một bên nhận tiền cọc

Ngoài phần hồ sơ giả, Hoàng Văn Dũng và Trần Duy Đạt còn bị cáo buộc lừa ba người dân, ký hợp đồng nhận đặt cọc để mua ba căn nhà, mỗi căn 54m². Tổng số tiền 300 triệu đồng được các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hai phần việc này cần được nhìn tách bạch. Một bộ hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ về hình thức chưa chứng minh những xác nhận bên trong là thật. Tương tự, một giấy nhận cọc ghi rõ diện tích căn hộ chưa chứng minh người nhận tiền có quyền giao dịch căn hộ ấy.

Điểm đáng chú ý của vụ án nằm ở chỗ niềm tin được tạo ra bằng những thứ rất cụ thể: tên doanh nghiệp, giấy xác nhận, hồ sơ đăng ký, hợp đồng đặt cọc. Người mua có thể cảm thấy mình đang tiến từng bước đến căn nhà, trong khi căn cứ của những bước ấy chưa được kiểm chứng.

Kiểm tra người xác nhận, người nhận hồ sơ và người nhận tiền

Với người đang chuẩn bị mua nhà ở xã hội, việc đối chiếu cần bắt đầu từ thông báo chính thức của dự án và cơ quan quản lý: đợt tiếp nhận hồ sơ nào đang mở, đơn vị nào tiếp nhận, đầu mối nào giải đáp. Thông tin do người môi giới chuyển đến nên được kiểm tra lại qua kênh liên hệ độc lập.

Giấy xác nhận liên quan việc làm, thu nhập cần phản ánh đúng hoàn cảnh của người đứng tên. Một lời hứa “lo đủ giấy tờ” sẽ đặc biệt đáng ngờ nếu người làm dịch vụ không cần biết người mua thực sự làm ở đâu, có điều kiện gì, nhưng vẫn khẳng định có thể hoàn thiện hồ sơ.

Trước khoản cọc, câu hỏi quan trọng là ai nhận tiền và căn cứ nào cho phép họ nhận. Sự sốt ruột muốn giữ một cơ hội mua nhà không thể thay thế việc kiểm tra ấy.

Nhà ở xã hội được xây dựng để hỗ trợ người cần chỗ ở. Khi việc tiếp cận bị phủ bằng những lời hứa làm hồ sơ, giữ suất, chạy điều kiện, người dân vừa có nguy cơ mất tiền, vừa bị dẫn vào những giấy tờ không đúng sự thật. Càng mong có một căn nhà hợp pháp, càng cần bắt đầu bằng một bộ hồ sơ trung thực.