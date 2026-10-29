Hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu mới nhất: Người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có nhu cầu cấp Sổ đỏ lần đầu cần đáp ứng điều kiện và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Theo Luật Đất đai 2024, điều kiện được cấp Sổ đỏ phụ thuộc vào việc người sử dụng đất có hay không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

Những trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Người đang sử dụng đất ổn định có thể được xem xét cấp Sổ đỏ nếu có một trong những loại giấy tờ theo quy định.

Trong đó có thể kể đến giấy tờ về quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15/10/1993; sổ mục kê, sổ kiến điền; giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở.

Trường hợp được giao đất hoặc cho thuê đất đúng quy định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/8/2024 cũng thuộc nhóm được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Đối với giấy tờ đứng tên người khác, người đang sử dụng đất phải có giấy tờ chuyển quyền và thửa đất không có tranh chấp theo điều kiện luật định.

Người sử dụng đất có bản án, quyết định của Tòa án hoặc một số văn bản của cơ quan có thẩm quyền cũng có thể sử dụng các giấy tờ này làm căn cứ giải quyết hồ sơ.

Trường hợp bản gốc giấy tờ đã thất lạc và không còn hồ sơ quản lý, người dân có thể phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Không có giấy tờ vẫn có thể được xem xét cấp Sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 cũng quy định một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn có thể được xem xét cấp Sổ đỏ.

Việc giải quyết phụ thuộc vào thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp và các điều kiện khác.

Các mốc thời gian đáng chú ý gồm:

Sử dụng đất trước ngày 18/12/1980;

Sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993;

Sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014.

Trong từng trường hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tình trạng tranh chấp để xác định đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hay không.

Hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu từ năm 2026 có gì?

Theo Điều 15 Nghị định 49/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương, chậm nhất từ ngày 1/7/2026.

Do đó, hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu hiện có thể khác nhau giữa các tỉnh, thành phố. Người dân cần kiểm tra quy định nơi có đất trước khi thực hiện.

Tại Hà Nội, theo thủ tục được công bố tại Quyết định 1102/QĐ-TTPVHCC, hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình có thể gồm các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo từng trường hợp;

Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng nếu có;

Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất nếu có;

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn, giảm;

Giấy xác nhận về điều kiện tồn tại của nhà ở, công trình xây dựng trong trường hợp pháp luật yêu cầu;

Văn bản thỏa thuận cấp chung Giấy chứng nhận nếu có nhiều người chung quyền sử dụng đất hoặc sở hữu tài sản;

Văn bản đại diện nếu làm thủ tục thông qua người đại diện;

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất;

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc trường hợp phải kê khai;

Đơn cam kết hạn mức, lựa chọn thửa đất duy nhất trong trường hợp đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Hồ sơ cấp Sổ đỏ lần đầu mới nhất: Người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì? (ảnh minh hoạ).

Nộp hồ sơ ở đâu?

Tại Hà Nội, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Ngoài ra, hồ sơ có thể được gửi qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua người được ủy quyền.

Nếu nộp trực tiếp, người dân có thể nộp bản chính, bản sao có công chứng hoặc chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

Với hồ sơ trực tuyến, giấy tờ phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao đã được công chứng, chứng thực theo yêu cầu.

Cấp Sổ đỏ lần đầu mất bao lâu?

Theo thủ tục áp dụng tại Hà Nội, thời gian giải quyết đối với đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là 17 ngày làm việc.

Trường hợp vừa đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vừa cấp Giấy chứng nhận lần đầu, thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc, trong đó 17 ngày thực hiện đăng ký và 3 ngày cấp Giấy chứng nhận.

Thời gian niêm yết công khai trong quá trình xác minh là 15 ngày và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Từ năm 2026, việc cấp Sổ đỏ lần đầu không áp dụng hoàn toàn một bộ hồ sơ giống nhau trên cả nước.

Người dân nên kiểm tra quyết định công bố thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố nơi có đất để xác định chính xác hồ sơ, cơ quan tiếp nhận, thời gian xử lý và các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Việc chuẩn bị đúng và đầy đủ hồ sơ ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế phải bổ sung nhiều lần, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.