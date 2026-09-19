Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) được lưu trữ và quản lý trên hệ thống của cơ sở khám chữa bệnh, trong khi người bệnh có thể tra cứu một số thông tin sức khỏe qua hệ thống của bệnh viện hoặc Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Tuy nhiên, dữ liệu trên VNeID không phải toàn bộ hồ sơ bệnh án điện tử.

Bệnh án điện tử lưu trữ những thông tin nào ?

Bệnh án điện tử hay tiếng anh là Electronic Medical Record (EMR) là hình thức số hóa dữ liệu hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh của người bệnh, bao gồm các thông tin cá nhân, tiền sử bệnh, kết quả chẩn đoán, chỉ định cận lâm sàng, đơn thuốc và quá trình điều trị. Tất cả dữ liệu được lưu trữ, quản lý và khai thác trên hệ thống phần mềm, thay thế cho bệnh án giấy truyền thống.

Hồ sơ bệnh án điện tử của người bệnh được lưu trữ và tra cứu ở đâu? (Ảnh minh họa)

Khác với bệnh án giấy, dữ liệu EMR được lưu trữ nhiều thông tin đầy đủ và tiện ích hơn. Ngoài bệnh sử, phẫu thuật, thuốc men, EMR còn có mẫu chuẩn để nhập mã bệnh, thông tin thanh toán và hỗ trợ tuân thủ quy định y tế. Dữ liệu EMR có thể dùng cho nghiên cứu, phân tích bệnh lý và cải thiện điều trị. Hầu hết EMR tích hợp hình ảnh chất lượng cao, hỗ trợ chẩn đoán và giảm sai sót do chữ viết tay.

Khi được số hóa, thông tin bệnh án có thể được tra cứu và cập nhật trực tiếp trên hệ thống. Các khoa, phòng liên quan cũng có thể khai thác dữ liệu theo quyền được cấp mà không phải luân chuyển hồ sơ giấy. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với bệnh án giấy, vốn phụ thuộc nhiều vào việc lưu trữ và xử lý hồ sơ thủ công.

Các tính năng chính của hồ sơ bệnh án điện tử gồm:

Quản lý dữ liệu bệnh nhân: Hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin bệnh nhân từ tiền sử bệnh, xét nghiệm, dị ứng đến thuốc đang dùng, tất cả đều được quản lý trong một hệ thống tập trung, dễ dàng truy cập.

Liên thông dữ liệu: Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử có thể kết nối với các hệ thống khác như hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống chẩn đoán hình ảnh hay phần mềm xét nghiệm, hỗ trợ phối hợp chăm sóc, giảm xét nghiệm thừa và đẩy nhanh quá trình chuyển tuyến. Bên cạnh đó, sử dụng danh mục dùng chung theo quy định của Bộ Y tế trong hồ sơ bệnh án điện tử và các danh mục được quốc tế công nhận như: LOINC, SNOMED CT, ICD, …

Tùy chỉnh theo cơ sở y tế: Hệ thống cho phép điều chỉnh bố cục, quy trình và mẫu hồ sơ theo nhu cầu chuyên khoa, ví dụ: phòng tim mạch tập trung vào kết quả chẩn đoán hình ảnh, phòng nhi ưu tiên tiêm chủng.

Bảo mật dữ liệu: Hệ thống bảo vệ thông tin bệnh nhân bằng mã hóa và phân quyền theo vai trò, tuân thủ các quy định y tế (ví dụ HIPAA) để đảm bảo quyền riêng tư.

Báo cáo và phân tích: Hệ thống cung cấp công cụ báo cáo, theo dõi tiến trình bệnh nhân và xác định điểm cải thiện chất lượng, giúp nâng cao hiệu quả vận hành, chăm sóc và quản lý tài chính.

Người bệnh tra cứu thông tin sức khỏe ở đâu?

Qua hệ thống EMR của bệnh viện: Người bệnh có thể tra cứu thông tin theo hệ thống hoặc phương thức do cơ sở khám chữa bệnh cung cấp. Tùy từng hệ thống, người bệnh có thể đăng nhập bằng mã bệnh nhân hoặc thông tin định danh để xem lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc…

Qua Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID: Mở ứng dụng VNeID → chọn Sổ sức khỏe điện tử để xem các thông tin sức khỏe đã được cơ sở khám chữa bệnh liên thông và tích hợp trên hệ thống.

Điểm quan trọng người bệnh cần lưu ý là thông tin hiển thị trên VNeID không đồng nghĩa toàn bộ bệnh án điện tử của cơ sở khám chữa bệnh đã được đưa lên ứng dụng.

Sổ sức khỏe điện tử chỉ hiển thị những nhóm dữ liệu sức khỏe đã được liên thông, trong đó có thông tin từng đợt khám chữa bệnh và tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Trong khi đó, hồ sơ EMR đầy đủ, bao gồm các dữ liệu chi tiết được tạo lập trong quá trình khám và điều trị, vẫn được lưu trữ, quản lý trên hệ thống của cơ sở khám chữa bệnh.

Vì vậy, VNeID là một kênh giúp người dân thuận tiện tiếp cận các dữ liệu sức khỏe đã được liên thông, còn hệ thống EMR của cơ sở khám chữa bệnh mới là nơi quản lý hồ sơ bệnh án điện tử đầy đủ của người bệnh.