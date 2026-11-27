Trang đầu cuốn sổ tay và một trang có ký họa chân dung một cô gái.

1. Trong cuốn sổ nhỏ có cả một thời tuổi trẻ

Có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ một dòng tên. Có những hành trình trở về phải lần theo nét chữ đã xa cách gần sáu mươi năm. Với quân nhân Nguyễn Văn Tiếu, manh mối nằm trong một cuốn sổ tay khổ khoảng 12,7 x 17,8 cm, gồm 68 trang, lưu giữ những ghi chép từ năm 1965 đến năm 1967.

Hồ sơ nghiên cứu về kỷ vật này do Dương Thị Phương Chi và Nguyễn Thị Hoài Thương thực hiện trong khuôn khổ Dự án TTU-VWAI, do Đại học Texas Tech chủ trì. Đó là cuốn sổ ký hiệu F034601220301, số nhật ký khai thác 06-1046-67, thuộc khối tài liệu của Trung tâm Khai thác Tài liệu Liên hợp, thường được gọi tắt là CDEC. Theo phiếu hồ sơ, tài liệu được Đại đội M, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thu giữ ngày 19/5/1967 tại khu vực phía nam Khu phi quân sự, Quảng Trị.

Theo thông tin được khai thác, Nguyễn Văn Tiếu là nhân viên quân y thuộc Tiểu đội 6, Trung đội 2, đơn vị ĐKZ 82 ly, Đoàn 31. Quê quán được ghi là Quỳnh Lâm, Đông Tâm, tỉnh Nghệ An. Nhóm nghiên cứu hướng việc xác minh về xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu trước đây, nay thuộc xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An; riêng cách ghi “Đông Tâm” vẫn cần đối chiếu thêm.

Chưa có năm sinh, chưa biết tên cha mẹ, vợ con. Nhưng qua những trang sổ, một phần đời sống tinh thần của người lính và đồng đội đã hiện lên: tình yêu quê nhà, nỗi nhớ người thương, tình bạn giữa núi rừng và những ước hẹn ngày thống nhất.

Đặc biệt xúc động là trang lưu bút viết khi Nguyễn Văn Tiếu chuẩn bị rời đơn vị đi học tập, mở đầu bằng câu: “Biết nói gì giờ đây hả Tiếu.” Sau khi chỉnh màu ảnh và đọc kỹ lại phần cuối trang, chữ ký của người viết có vẻ là “Nguyễn Minh Lượng”; ở góc trái còn có dòng “Nhớ quê hương mình: Xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu (Nghệ An)”. Cách đọc tên người viết vẫn cần được kiểm chứng, nhưng đây là một đầu mối mới đáng chú ý.

Những trang lưu bút của bạn bè ngưới lính có trong sổ tay.

Người viết nhắc quãng thời gian gần bên nhau khoảng nửa năm, rồi đếm cuộc chia tay bằng từng giờ, từng phút. Chỉ còn năm tiếng nữa, Tiếu sẽ lên đường. Những lời chúc học tập tiến bộ xen với nỗi nhớ đã đến ngay khi hai người còn chưa rời nhau.

Người đồng đội tên Lượng cũng được Tiếu viết tặng ở trang 19 bản PDF. Nếu chữ ký ở trang lưu bút được xác nhận là Nguyễn Minh Lượng, việc đối chiếu hai trang sổ có thể giúp nối lại câu chuyện tình bạn và tìm đến những người từng biết Tiếu, từng cùng anh trải qua những tháng ngày quân ngũ.

Trang 22 bản PDF là bài lưu niệm của người đồng đội tên Thảo, góc dưới bên trái ghi “Hoàng X Thảo, Đức Thọ, Hà Tĩnh”. Chữ “X” trong phần tên đệm còn cần đọc lại, chưa thể xác định đầy đủ họ tên. Bài viết cho biết hai người đã ở cùng nhau sáu tháng; khi chia tay, Thảo ở lại còn Tiếu lên đường. Những lời lưu niệm ấy vừa gợi tình đồng đội gắn bó, vừa đem đến một địa chỉ quê hương để tiếp tục xác minh.

Cuốn sổ vì thế lưu giữ cả ký ức của một tập thể. Người giữ sổ, người viết lời tiễn biệt, người để lại chữ ký trước giờ xa cách… Những con người ấy từng gặp nhau trong quân ngũ, chia sẻ vui buồn và gửi tình cảm vào mấy trang giấy nhỏ. Hôm nay, chính những lời thân thương ấy có thể giúp họ tìm lại nhau.

2. Anh lính tài hoa, mê thơ ca, yêu hội họa và có chữ viết đẹp

Nếu thông tin về đơn vị, quê quán giúp xác định người cần tìm, thì thơ ca, tranh vẽ và nét chữ trong cuốn sổ lại đưa chúng ta đến gần hơn với tâm hồn của Nguyễn Văn Tiếu. Kỷ vật gợi lên hình ảnh một anh lính tài hoa, yêu cái đẹp, biết nâng niu những rung động của mình và tình cảm của đồng đội.

Điều đáng quý là giữa những ghi chép quân ngũ vẫn có chỗ dành cho thơ, cho bài hát, cho phong cảnh, hoa, chim và chân dung một cô gái. Những hình ảnh ấy cho thấy đời sống tinh thần phong phú của người giữ sổ và những người cùng góp chữ, góp nét vẽ vào đây.

Trong hoàn cảnh chiến tranh, giữ được một cuốn sổ đã cần sự không hề đơn giản. Dành những trang giấy cho thơ ca, hội họa còn cho thấy nhu cầu nuôi dưỡng tâm hồn. Người lính mang theo bên mình cả nhiệm vụ, nỗi nhớ và những điều đẹp đẽ muốn lưu lại.

Những bài thơ về tình yêu trong sổ có nỗi buồn chia xa, sự dang dở và niềm mong đợi ngày trở về. Có câu mộc mạc, có đoạn còn vụng về, nhưng phía sau câu chữ là tình cảm của một thời tuổi trẻ phải đặt tình riêng bên cạnh trách nhiệm với đất nước:

“Bước chân đi lòng anh luôn nhớ,

Tình đôi ta muôn thuở không nhoà!”

Dù đó là thơ tự viết hay những câu được chép lại vì đồng cảm, việc lựa chọn và lưu giữ cũng nói lên sở thích, tình cảm của người lính. Anh tìm thấy trong thơ một cách giãi bày điều khó nói, một nơi gửi nỗi nhớ quê nhà và người thương.

Bên cạnh thơ tình là những bài dành cho đồng đội. Bài thơ tặng anh Khanh đề ngày 17/3/1966 ghi lại cuộc gặp gỡ giữa những người xa quê, tình thân nảy nở trong quân ngũ và lời hẹn ngày đất nước thống nhất: “Ngày mai thống nhất cách đò cũng sang”.

Lời hẹn giản dị ấy có sức níu giữ. Một chuyến thăm bạn được đặt ở phía bên kia chiến tranh, nơi người lính tin rằng mình sẽ có ngày trở lại, tìm đến nhà nhau, nhắc những tháng năm từng chung sống.

Cuốn sổ còn hấp dẫn bởi những bức vẽ. Phong cảnh, hoa lá, chim chóc và gương mặt thiếu nữ đem đến một khoảng dịu dàng giữa các trang ghi chép. Người con gái trong tranh là ai? Một người thương ở quê, một hình ảnh trong trí nhớ hay một chân dung được chép lại? Hồ sơ chưa cho phép trả lời. Nhưng biết đâu, chính hình vẽ ấy lại khiến một người thân hoặc đồng đội nhận ra câu chuyện mình từng biết.

Nét chữ đẹp, được ghi chép với sự chăm chút, cũng là một dấu ấn đáng chú ý. Chữ viết lưu giữ thói quen của bàn tay và phần nào tính nết người cầm bút. Với gia đình, một dòng chữ quen đôi khi có sức nhận diện hơn nhiều lời mô tả.

Tuy nhiên, cuốn sổ có nhiều nét chữ khác nhau; tác giả từng bài thơ, từng bức vẽ chưa được xác định đầy đủ. Bởi vậy, chân dung người lính tài hoa cần tiếp tục được bổ sung bằng ký ức nhân chứng. Những đồng đội từng nhờ Tiếu chép thơ, viết lưu bút hoặc cùng anh yêu thích hội họa có thể giúp làm sáng tỏ điều ấy.

3. Tìm người từ quê quán, tình bạn và những lời hẹn

Đầu mối gần gũi nhất để tìm Nguyễn Văn Tiếu là quê hương. Các gia đình, dòng họ, người cao tuổi và cựu chiến binh tại địa bàn Quỳnh Lâm cũ, nay thuộc xã Quỳnh Sơn, có thể còn nhớ một người cùng tên từng phục vụ quân đội, làm nhiệm vụ quân y trong những năm 1965–1967.

Việc nhận diện cần đối chiếu thêm giấy tờ quân ngũ, thư từ, ảnh, chữ viết và quá trình công tác. Đặc biệt, ký ức về một người lính mê thơ ca, thích vẽ, viết chữ đẹp có thể giúp thu hẹp cuộc tìm kiếm.

Đầu mối thứ hai là đơn vị: Tiểu đội 6, Trung đội 2, bộ phận ĐKZ 82 ly, Đoàn 31. Nhóm nghiên cứu bước đầu nhận định “Đoàn 31” có thể liên quan Trung đoàn 31 hoạt động trong khu vực vào thời điểm ấy. Giả thuyết này cần được xác nhận bằng lịch sử đơn vị và lời kể của nhân chứng.

Cuốn sổ nhắc những người tên Khanh, Thảo, Lượng. Bài thơ tặng anh Khanh cho biết người được tặng quê xứ Nghệ, 27 tuổi vào năm 1966, tương ứng năm sinh khoảng 1939. Với người tên Lượng, đầu mối mới là chữ ký có vẻ đọc được thành “Nguyễn Minh Lượng” và địa chỉ Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An. Với người tên Thảo, dòng “Hoàng X Thảo, Đức Thọ, Hà Tĩnh” gợi thêm một hướng tìm đồng đội tại Đức Thọ.

Một câu thơ đáng lưu ý trong bài tặng anh Khanh viết: “Anh xứ Nghệ tôi xứ Thanh”. Nay, bài lưu niệm của Thảo ở trang 22 bản PDF lại có câu: “Tiếu ơi, Yên Định, Đức Thọ vốn xa”. Câu thơ đặt Đức Thọ, quê Thảo, cạnh Yên Định, tên một huyện cũ của tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, đã có hai trang sổ gợi đến xứ Thanh, trong khi phiếu CDEC ghi quê Nguyễn Văn Tiếu là Quỳnh Lâm, Nghệ An.

Sự khác biệt ấy cần được giữ lại như một câu hỏi dành cho nhân chứng: địa danh Yên Định trong lời Thảo có liên quan thế nào đến Tiếu? Cách xưng “tôi xứ Thanh” có phải lời của chính Tiếu hay thuộc một bài thơ được chép lại? Quê quán trong phiếu CDEC được ghi nhận trên cơ sở nào? Chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc thay đổi thông tin quê quán; cần tiếp tục đối chiếu bản gốc, giấy tờ gia đình và ký ức đồng đội, đồng thời mở thêm hướng xác minh tại Yên Định, Thanh Hóa.

Theo bản tóm tắt hồ sơ, hành trình được ghi từ ngày 08/4/1966, qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đến Gio Linh ngày 26/4/1967. Những địa danh và mốc thời gian ấy có thể giúp đồng đội đối chiếu chặng đường từng đi cùng nhau.

Một điều cần khẳng định rõ: hiện chưa đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Văn Tiếu đã hy sinh. Ngày 19/5/1967 là ngày ghi nhận việc thu giữ cuốn sổ, không phải ngày hy sinh đã được xác minh. Phiếu CDEC không nói rõ sổ được tìm thấy trong công sự, tại kho hay trên người một quân nhân. Đó cũng là lý do cuộc tìm kiếm hôm nay hướng tới cả chủ nhân, thân nhân và đồng đội.

Với nguồn tài trợ của Chính phủ Mỹ, Dự án TTU-VWAI đang góp phần đưa những tài liệu lưu trữ đến gần các gia đình Việt Nam. Trong hồ sơ này, công việc nghiên cứu, đối chiếu và kết nối đã làm hiện rõ những manh mối từng nằm khuất sau một mã tài liệu: một tên người, một quê quán, một đơn vị, những người bạn và nét chữ thân quen.

Xin gửi lời tìm kiếm tới đồng đội của Nguyễn Văn Tiếu; tới gia đình và những người từng biết ông. Xin tìm ông Khanh; người đồng đội tên Lượng, có chữ ký hình như là “Nguyễn Minh Lượng”, gắn với Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An; người đồng đội tên Thảo, ghi “Hoàng X Thảo, Đức Thọ, Hà Tĩnh”; cùng đồng đội từng ở đơn vị ĐKZ 82 ly, Đoàn 31. Mong những ai biết mối liên hệ giữa Tiếu với Yên Định, Thanh Hóa, hoặc Quỳnh Lâm, Nghệ An, giúp cung cấp thêm thông tin để đối chiếu.

Người có thông tin có thể phản hồi qua cơ quan báo chí hoặc đơn vị đăng tải bài viết, nêu rõ mã hồ sơ F034601220301, để kết nối, đối chiếu với nhóm nghiên cứu TTU-VWAI.

Gần sáu mươi năm đã qua, cuốn sổ vẫn giữ những lời hẹn của tuổi trẻ. Mong rằng từ một nét chữ, một câu thơ, một bức vẽ, sẽ có người nhận ra anh lính Nguyễn Văn Tiếu - để những trang sổ thời chiến được trở về, mang theo tình đồng đội và lòng tri ân của hôm nay.

Hà Nội, 27/11/2026

Đặng Vương Hưng

(Thành viên Dự án TTU–VWAI)