Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (ảnh) quyết định sẽ không mời người đồng cấp Argentina Javier Milei tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới. (Nguồn: EPA)

Động thái diễn ra sau khi Ngoại trưởng Argentina đưa ra phát biểu nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống Brazil hồi tháng trước mà ông Lula da Silva giành chiến thắng.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi cuối tuần, khi được hỏi vì sao chính phủ của Tổng thống Milei chưa chính thức công nhận chiến thắng hay gửi lời chúc mừng tới ông Lula, Ngoại trưởng Quirno cho rằng đã xuất hiện những bất thường làm dấy lên nghi vấn về kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết việc Argentina có công nhận hay không không làm thay đổi kết quả do Tòa án Bầu cử Brazil là cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người đứng đầu ngành ngoại giao Argentina không nêu cụ thể bất thường nào cũng như không đưa ra bằng chứng cho nhận định của mình.

Trước những tuyên bố trên, theo trang tin UOL của Brazil dẫn các nguồn tin chính thức, Tổng thống Lula quyết định sẽ không mời ông Milei dự lễ nhậm chức vào ngày 5/1/2027, đồng thời Đại sứ kỳ cựu Julio Bitelli sẽ chính thức rời nhiệm sở tại Buenos Aires.

Trước đó, Brazil đã triệu hồi Đại sứ Bitelli vào tháng 7 sau khi ông Milei xuất hiện cùng ông Flávio Bolsonaro tại lễ phát động chiến dịch tranh cử tổng thống ở São Paulo và có những lời lẽ công kích nhằm vào ông Lula. Đến tháng 8, Brasília chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao với Argentina xuống mức đại biện lâm thời sau khi nhà lãnh đạo Argentina tiếp tục có những phát ngôn xúc phạm Tổng thống Brazil. Đại sứ Argentina tại Brazil Daniel Raimondi cũng rời nhiệm sở sau quyết định hạ cấp này.

Giới truyền thông Brazil nhận định, động thái mới nhất chưa đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao, song cho thấy khả năng khôi phục cơ quan đại diện ngoại giao ở cấp bình thường khó có thể diễn ra trong tương lai gần. Sự rạn nứt này phản ánh bất đồng sâu sắc về tư tưởng và cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Milei nhậm chức vào tháng 12/2023, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đến nay vẫn chưa tiến hành cuộc gặp song phương chính thức nào.

Trong khi đó, Brasília đang cân nhắc mời một số chính khách khác của Argentina tới dự lễ nhậm chức của ông Lula. Theo UOL, danh sách này có thể bao gồm Thượng nghị sĩ đảng cầm quyền Patricia Bullrich và cựu Tổng thống Mauricio Macri - những người đã công nhận chiến thắng của ông Lula - cùng một số đại diện của phe đối lập theo đường lối Peronist.