Ho ra đờm mùi lạ, phát hiện đường rò từ đại tràng lên phổi hiếm gặp

Ngày 19/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin về ca bệnh hiếm gặp. Đó là một nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, ho nhiều đờm có mùi hôi bất thường, được mô tả giống mùi phân. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) phát hiện tổn thương từ đại tràng lan lên vùng dưới gan, gây hoại tử và thủng cơ hoành, hình thành đường thông lên phổi phải dẫn đến áp xe phổi và nhiễm khuẩn huyết.

Các bác sĩ xử lý ca biến chứng phẫu thuật ngoại khoa hiếm gặp.

BS Tạ Quang Hiện, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, người bệnh có tiền sử u đại tràng trái, đã được phẫu thuật cắt u tại địa phương khoảng 3 tháng trước. Sau mổ, người bệnh liên tiếp xuất hiện biến chứng. Khoảng 2 tháng trước khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, người bệnh được phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột do tắc ruột. Sau đó, tình trạng đau bụng tiếp tục tái diễn, người bệnh được chẩn đoán rò miệng nối đại tràng và làm hậu môn nhân tạo bên trái.

Khoảng 10 ngày trước khi chuyển viện, người bệnh bắt đầu sốt cao liên tục, ho nhiều đờm có mùi hôi bất thường. Người bệnh điều trị tại cơ sở y tế trong 2 ngày nhưng không cải thiện, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, áp xe phổi.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả chụp CT ngực và bụng ghi nhận ổ áp xe lớn ở phổi phải thông với ổ dịch vùng dưới gan qua một lỗ thủng cơ hoành, đồng thời có ổ dịch vùng thành bụng trái. Các bác sĩ xác định người bệnh có nhiều tổn thương phối hợp, áp xe phổi phải, thủng cơ hoành, áp xe dưới gan do thủng đại tràng phải và rò miệng nối đại tràng trái.

Theo BS Hiện, đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tổn thương tạo thành một chuỗi liên hoàn từ đại tràng đến vùng dưới gan tới cơ hoành và cuối cùng là phổi phải.

BS Tạ Quang Hiện cho biết, điểm đặc biệt của trường hợp này nằm ở việc tổn thương trong ổ bụng đã tạo thành một đường thông bất thường qua cơ hoành lên khoang ngực. Đây chính là cơ chế khiến dịch nhiễm khuẩn từ hệ tiêu hóa có thể lan lên phổi, gây hình thành ổ áp xe lớn, khiến người bệnh ho ra đờm có mùi đặc trưng.

"Ở một người bệnh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ổ bụng, khi xuất hiện ho đờm có mùi hôi bất thường kèm sốt kéo dài, cần nghĩ đến khả năng có một đường rò bất thường giữa đường tiêu hóa và hệ hô hấp. Nếu bỏ sót nguồn nhiễm, tình trạng nhiễm khuẩn có thể tiếp tục tiến triển rất nặng", BS Hiện cho biết.

Do bệnh nhân có tổn thương phức tạp nên hai kíp phẫu thuật được huy động. Kíp phẫu thuật lồng ngực tiến hành mở ngực, làm sạch và dẫn lưu ổ áp xe phổi phải. Kíp phẫu thuật ổ bụng tiến hành thám sát, phát hiện một lỗ thủng đại tràng phải lan lên vùng dưới gan, gây hoại tử cơ hoành rồi dẫn đến thủng cơ hoành, tạo đường thông lên phổi phải.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ. Sau mổ khoảng 10 giờ, người bệnh tỉnh, không còn phải thở máy. Đến ngày thứ hai sau phẫu thuật, tình trạng huyết động ổn định, người bệnh bước đầu qua giai đoạn nguy kịch.

"Người bệnh sau các phẫu thuật đường tiêu hóa cần tái khám đúng hẹn và đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như sốt kéo dài, đau bụng tăng, bụng chướng, rò dịch bất thường, ho kéo dài hoặc đờm có mùi hôi lạ. Những biểu hiện tưởng như không liên quan giữa bụng và hô hấp đôi khi lại là dấu hiệu của một biến chứng ngoại khoa phức tạp. Việc thăm khám, chẩn đoán và xử trí sớm giúp kiểm soát nguồn nhiễm, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn nặng, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng", BS Tạ Quang Hiện khuyến cáo.