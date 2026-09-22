Hồ Quang Hiếu có tin vui ở tuổi 43

Mới đây, Hồ Quang Hiếu thông báo tin vui khi bà xã Tuệ Như đã hạ sinh con thứ hai, tên thân mật là Bim: "Hello Bim, chào mừng con đến với gia đình mình".

Hồ Quang Hiếu cũng nhắc đến niềm vui của con trai đầu lòng khi chính thức trở thành anh hai. "Vậy là từ nay bé Hin đã chính thức lên chức anh hai, còn gia đình nhỏ của ba mẹ cũng trở nên đông đúc, rộn ràng hơn. Thêm một thành viên, thêm thật nhiều hạnh phúc và chắc chắn ba mẹ sẽ có thêm thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ cùng hai anh em", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu hạnh phúc đón thành viên thứ 2.

Kèm theo thông báo, Hồ Quang Hiếu chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình cùng bà xã chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời. Những khoảnh khắc nam ca sĩ đồng hành bên Tuệ Như trong thời gian sinh nở nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Hình ảnh gia đình 4 thành viên nhanh chóng thu hút những lời chúc mừng. Nhiều khán giả gửi lời chúc sức khỏe đến Tuệ Như và em bé. Một số ý kiến cũng nhận xét bà xã kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn trong những khoảnh khắc đầu tiên sau khi sinh con.

Bà xã kém 17 tuổi của nam ca sĩ được khen rạng rỡ sau 2 lần sinh đẻ.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2023. Nam ca sĩ sinh năm 1983, trong khi Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau. Khoảng cách tuổi tác từng nhận được sự chú ý, song cả hai vẫn duy trì mối quan hệ và thường xuyên thể hiện sự đồng hành trong cuộc sống.

Không lâu sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Đến tháng 8/2023, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tổ chức lễ đính hôn tại quê nhà của cô dâu. Đầu năm 2025, tổ ấm của cả hai tiếp tục có thêm niềm vui khi Tuệ Như sinh con trai đầu lòng, đặt tên thân mật là Hin.

Sau khi có con, Hồ Quang Hiếu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã và con trai.

Gia đình nhỏ của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như.