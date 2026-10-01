Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Từng là hồ lớn thứ năm tại Hy Lạp, Koroneia nay chỉ còn những vùng nước đục nằm rải rác giữa đáy hồ khô nứt. Theo dữ liệu của Đài quan sát Quốc gia Athens, diện tích mặt nước hồ đã giảm từ 34,4 km² năm 2016 xuống còn 2,7 km².

Trước khi suy kiệt, Koroneia là một hồ nước được bảo vệ, nơi cư trú của hàng nghìn chim nước và chim di cư, trong đó có hồng hạc. Hồ cũng là nguồn sinh kế của ngư dân và nông dân tại các cộng đồng xung quanh.

Sự biến mất nhanh chóng của nguồn nước cho thấy tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng tại miền bắc Hy Lạp, trong bối cảnh lượng mưa thất thường và nhiệt độ tăng cao.

Hồ Koronia vào năm 2008. Ảnh: CC/Wiki

Theo các nhà khoa học, quá trình suy kiệt của hồ bắt đầu rõ rệt sau mùa mưa 2015-2016. Những năm tiếp theo, lượng mưa thấp cùng nhiệt độ cao khiến nước trong hồ bốc hơi nhanh hơn. Các mạch nước ngầm từng bổ sung nguồn nước cho hồ cũng suy giảm.

Dimitris Papadimos, người đứng đầu bộ phận quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại Trung tâm Đất ngập nước Quốc gia Hy Lạp, cho biết lượng mưa trung bình tại lưu vực hồ trong ít nhất 5 năm qua chỉ khoảng 400 mm mỗi năm, thấp hơn khoảng 150 mm so với các thập kỷ trước.

Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tại khu vực tăng lên khiến lượng nước bốc hơi tăng thêm khoảng 100-150 mm mỗi năm. "Yếu tố chính dẫn đến mực nước hồ giảm chắc chắn là lượng mưa hàng năm trong lưu vực", ông Papadimos nói.

Tình trạng thiếu nước cũng chịu tác động từ hoạt động của con người. Trong nhiều năm, nông dân địa phương đã khai thác nước từ hồ để phục vụ cây trồng và gia súc khi lượng mưa không đủ đáp ứng nhu cầu.

Tình trạng khai thác nước quá mức tại Koroneia đã được cảnh báo từ nhiều năm trước. Năm 2013, một tòa án Liên minh châu Âu kết luận Hy Lạp chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ hồ trước tình trạng tưới tiêu quá mức, khoan giếng trái phép và ô nhiễm.

Hồ Koroneia không phải trường hợp riêng tại châu Âu. Trong mùa hè năm nay, nhiều khu vực trên lục địa ghi nhận nắng nóng và lượng mưa thấp, khiến mực nước tại các sông, hồ giảm mạnh, tác động tới vận tải đường thủy và sản xuất năng lượng.