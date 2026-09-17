Hồ Núi Cốc xả tràn, hai xã Trung Giã và Đa Phúc chủ động ứng phó lũ sông Cầu
Trước việc xả tràn hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị UBND hai xã Trung Giã và Đa Phúc đặc biệt lưu ý triển khai các biện pháp ứng phó lũ lên trên sông Cầu.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước hồ Núi Cốc dâng cao. Thực hiện quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh Thái Nguyên đã vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 7h00 ngày 17-9.
Công ty hiện đã vận hành xả tràn 3 cửa xả tại công trình hồ Núi Cốc với độ mở cửa tràn từ 32 - 95cm; lưu lượng xả dự kiến từ 50 - 150m3/s.
Để chủ động đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông Cầu, ngày 17-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND hai xã Trung Giã và Đa Phúc triển khai công tác ứng phó.
Nhiệm vụ trọng tâm là thông báo ngay đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông Cầu biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.
UBND hai xã Trung Giã và Đa Phúc tập trung rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.
Chính quyền các địa phương duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội theo quy định.
Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, hiện nay mực nước sông Cầu vẫn đang dưới báo động. Tuy nhiên, với việc hồ Núi Cốc xả tràn, mực nước tuyến sông này dự kiến sẽ biến đổi nhanh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ho-nui-coc-xa-tran-hai-xa-trung-gia-va-da-phuc-chu-dong-ung-pho-lu-song-cau-1756918.html