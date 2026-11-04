Ho nhiều về đêm, cụ ông 75 tuổi đi khám thì phát hiện khối u ác tính trong phổi

Ho kéo dài, đi khám thì phát hiện ung thư phổi

Ông L.V.Đ. (75 tuổi, Hà Nội) đến cơ sở y tế thăm khám vì tình trạng ho nhiều, khạc đờm trắng, đặc biệt về đêm.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu bất thường đáng kể. Phổi thông khí đều hai bên, không có ran, các hạch ngoại vi không sờ thấy.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) độ phân giải cao lại phát hiện một nốt kính mờ tại thùy trên phổi phải, kích thước khoảng 11 × 14 mm.

Ngoài tổn thương này, hai phổi còn xuất hiện một số nốt đặc nhỏ rải rác, kích thước lớn nhất khoảng 4 mm, cùng các dải xơ phổi hai bên được đánh giá là tổn thương cũ.

CT ngực ghi nhận nốt kính mờ kích thước 14,24 × 10,69 mm và nốt đặc nhỏ kích thước 2,99 mm trong phổi bệnh nhân.

Theo BSCKI. Hoàng Bích Lương - Trung tâm Giải phẫu bệnh Medlatec, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá với số lượng ít, không nhớ rõ tổng lượng thuốc đã sử dụng và đã bỏ thuốc hơn 15 năm.

Bác sĩ cho biết, nốt kính mờ là vùng nhu mô phổi xuất hiện hình ảnh mờ trên phim chụp, có thể liên quan đến viêm nhiễm hoặc tổn thương dạng u. Đáng chú ý, tổn thương có kích thước nhỏ, ít thay đổi trong thời gian ngắn không đồng nghĩa với việc lành tính.

Một số trường hợp ung thư phổi phát triển âm thầm, không gây ra triệu chứng đặc hiệu nên người bệnh dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Để xác định bản chất nốt tổn thương, bệnh nhân được chỉ định sinh thiết phổi. Kết quả cho thấy các tế bào bất thường phát triển dọc theo thành các túi khí nhỏ trong phổi, phù hợp với đặc điểm của ung thư biểu mô tuyến phổi.

Sau khi có kết quả xác định ung thư, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Tại đây, người bệnh được phẫu thuật cắt một phần phổi phải. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định bệnh ở giai đoạn IA2, chưa ghi nhận di căn hạch vùng, di căn xa hoặc xâm nhập màng phổi tạng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục nhanh, ổn định và tinh thần lạc quan. Với kết quả đánh giá bệnh sau phẫu thuật, người bệnh chưa cần điều trị bổ trợ bằng hóa trị hoặc xạ trị.

Ung thư phổi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng điển hình

Theo bác sĩ Hoàng Bích Lương, một trong những khó khăn trong phát hiện ung thư phổi là bệnh thường diễn biến âm thầm ở giai đoạn đầu. Các biểu hiện như ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực hoặc khó thở dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp thông thường.

Đáng chú ý, ngay cả khi người bệnh không có biểu hiện bất thường rõ rệt khi thăm khám lâm sàng, các tổn thương tại phổi vẫn có thể được phát hiện thông qua phương pháp chẩn đoán hình ảnh.

Hình ảnh mô bệnh học ghi nhận các tế bào nhân không điển hình phát triển dọc vách phế nang, nhân lớn, tăng kiềm tính và vách phế nang dày nhẹ.

Theo thống kê, trên thế giới ghi nhận khoảng 2,5 triệu ca mắc mới và 1,8 triệu trường hợp tử vong do ung thư phổi. Đây là căn bệnh đứng đầu về số ca mắc mới và tử vong trong các loại ung thư.

Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ ba về số ca mắc mới với 24.426 trường hợp trong năm 2022. Số ca tử vong do căn bệnh này lên tới 22.597, đứng thứ hai trong các nguyên nhân tử vong do ung thư.

Bác sĩ Lương cho biết, ung thư phổi không tế bào nhỏ nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có khả năng điều trị và kiểm soát bệnh tốt hơn.

Theo số liệu được chuyên gia dẫn lại, với khối u nhỏ dưới 1cm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt 92%. Tuy nhiên, khi bệnh đã di căn xa, tỷ lệ này có thể giảm xuống khoảng 1%.

Điều này cho thấy phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả điều trị và tiên lượng sống của người bệnh.

Từ trường hợp trên, chuyên gia khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, chất phóng xạ hoặc có người thân mắc ung thư cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Người dân cũng không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng ho kéo dài, ho thay đổi tính chất, đau ngực hoặc khó thở không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp phát hiện sớm những bất thường tại phổi.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không phải mọi nốt kính mờ ở phổi đều là ung thư. Tuy nhiên, những tổn thương này cần được đánh giá, theo dõi hoặc sinh thiết khi có chỉ định chuyên môn, tránh tâm lý chủ quan khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm.