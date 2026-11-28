Tối 27/11, tại Nhà hát Tài năng trẻ A3, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, vở kịch nói “Lady Fox” được giới thiệu tới khán giả Thủ đô. Tác phẩm chuyển thể từ tích tuồng cổ “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, với sự tham gia của giảng viên, sinh viên Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Khoa Nghệ thuật, Đại học Wollongong (Australia).

“Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” là tích truyện giàu màu sắc huyền thoại, gợi mở những suy ngẫm về tình yêu, niềm tin, thân phận, sự lựa chọn và những giá trị con người phải đánh đổi. Với “Lady Fox”, ê-kíp không hướng tới phục dựng nguyên dạng tác phẩm tuồng cổ mà tìm cách chuyển hóa tinh thần, tư tưởng của câu chuyện sang hình thức biểu đạt mới, phù hợp với cảm quan khán giả đương đại.

Vở kịch nói “Lady Fox” thử nghiệm kết hợp chất liệu sân khấu truyền thống với ngôn ngữ biểu diễn đương đại

Hình tượng viên ngọc được tu luyện qua hàng nghìn năm trong tích truyện được khai thác như biểu tượng của niềm tin, những giá trị quý giá được tích lũy và tôi luyện qua thời gian, qua đó gợi suy ngẫm về hành trình hoàn thiện bản thân và cách con người gìn giữ những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.

Trong dàn dựng, đạo diễn ThS. Dương Thị Thanh Huyền hướng tới sự kết hợp giữa tính ước lệ của sân khấu truyền thống với phương pháp biểu đạt của kịch nói hiện đại. Không gian sân khấu được tổ chức theo hướng chắt lọc, giàu tính biểu tượng, tạo điều kiện để diễn viên thể hiện diễn biến tâm lý, cảm xúc nhân vật.

Đáng chú ý, vở diễn kết hợp diễn xuất tâm lý với vũ đạo, hình thể và âm nhạc truyền thống như tiếng trống, tiếng kèn. Những chuyển động mang tính biểu tượng của nghệ thuật biểu diễn cổ truyền được chọn lọc, đưa vào cấu trúc kịch nói, góp phần mở rộng phương thức kể chuyện trên sân khấu. Vũ đạo và hình thể không chỉ mang tính minh họa mà còn trở thành phương tiện biểu đạt nội tâm, chuyển tải những tầng cảm xúc không dễ diễn tả bằng lời thoại.

Quá trình tham gia “Lady Fox” cũng đem đến trải nghiệm mới cho các diễn viên, đặc biệt là những người trẻ khi phải kết hợp diễn xuất kịch nói với ngôn ngữ hình thể và chuyển động mang tính truyền thống.

Một số phân cảnh trong vở kịch

Diễn viên Bùi Hoàng Mai, đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô cho biết, càng tìm hiểu nhân vật, cô càng cảm thấy đồng cảm với những giằng xé giữa tình yêu, niềm tin và mất mát. Với nữ diễn viên, dự án không chỉ là cơ hội xây dựng nhân vật mà còn giúp cô hiểu sâu hơn về chất liệu tuồng cổ, đồng thời thử thách bản thân với phương thức biểu đạt mới.

Trong khi đó, diễn viên Sofia Piovesan Ospitia, đảm nhận vai Hồ Nguyệt Cô thứ hai cho biết trước khi tham gia dự án, cô chưa có nhiều hiểu biết về sân khấu truyền thống Việt Nam. Quá trình tập luyện giúp cô khám phá cách biểu đạt cảm xúc thông qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, kể cả khi không cần lời thoại.

Nữ diễn viên bày tỏ hào hứng khi được tiếp cận một nền nghệ thuật khác với nền tảng biểu diễn của mình và đưa câu chuyện Việt Nam đến với khán giả.

Thông qua “Lady Fox”, dự án gợi mở hướng khai thác chất liệu sân khấu truyền thống bằng ngôn ngữ biểu diễn mới, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Australia.