Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đưa 2 con song sinh đi nước ngoài

Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của làng giải trí Việt, không chỉ được chú ý bởi sự nghiệp nghệ thuật mà còn bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên diễn viên Kim Lý. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai xây dựng tổ ấm hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con với khán giả.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc bên Kim Lý cùng hai con song sinh Lisa và Leon trong chuyến du lịch tại Thái Lan. Theo đó, gia đình nữ ca sĩ đã tranh thủ thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày, cùng nhau khám phá những địa điểm mới và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tận hưởng chuyến đi ngắn cùng gia đình nhỏ.

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, cả nhà Hồ Ngọc Hà lựa chọn những bộ trang phục thoải mái, đơn giản, phù hợp với không khí của chuyến đi. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục thể hiện sự đồng hành, quan tâm dành cho các con. Trong khi đó, Lisa và Leon cũng khiến người xem thích thú bởi những biểu cảm đáng yêu, vui vẻ.

Đáng chú ý, dù lịch trình chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, gia đình nữ ca sĩ vẫn có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Những khoảnh khắc cả bốn thành viên cùng xuất hiện cho thấy không khí vui vẻ, ấm áp trong chuyến đi. Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có thời gian dành trọn cho những người thân yêu. "Kỳ nghỉ ngắn nhưng nhiều kỷ niệm", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng 2 con tận hưởng chuyến đi ngắn ngày với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt hình ảnh nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Nhiều người nhận xét cặp đôi ngày càng đẹp đôi, luôn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm dù đã đồng hành bên nhau nhiều năm.

Bên cạnh đó, Lisa và Leon cũng trở thành tâm điểm chú ý. Hai nhóc tỳ được khen ngày càng lớn, đáng yêu và ngoan ngoãn. Những khoảnh khắc đời thường của gia đình nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà tận hưởng chuyến đi.

Ở thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đồng thời dành nhiều thời gian vun đắp tổ ấm nhỏ. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ ca sĩ vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và làm đẹp. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia biểu diễn, thực hiện những dự án cá nhân và đảm nhận vai trò đại diện cho nhiều thương hiệu.

Bên cạnh công việc, cuộc sống gia đình của Hồ Ngọc Hà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nữ ca sĩ và Kim Lý gặp nhau khi cùng tham gia một dự án âm nhạc. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai công khai mối quan hệ và dần trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của showbiz Việt. Tháng 11/2020, Hồ Ngọc Hà sinh cặp song sinh Lisa và Leon.

Từ khi các con chào đời, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc, vui chơi và đồng hành cùng Lisa, Leon. Hai bé cũng sớm trở thành những gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu thích nhờ tính cách đáng yêu và những biểu cảm tự nhiên. Trong các hình ảnh được bố mẹ đăng tải, Lisa thường được nhận xét có vẻ ngoài dịu dàng, điềm đạm, trong khi Leon gây chú ý bởi sự tinh nghịch, hài hước.

Dù bận rộn với lịch trình riêng, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chú trọng dành thời gian cho các con, thường xuyên đưa Lisa và Leon đi du lịch, trải nghiệm những hoạt động mới. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm về việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Với cô, những khoảnh khắc được ở bên các con, chứng kiến con trưởng thành từng ngày là điều vô cùng ý nghĩa.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý dành thời gian bên các con.

Sau nhiều năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn duy trì sự gắn bó, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những chuyến đi như kỳ nghỉ tại Thái Lan lần này không chỉ giúp các thành viên thư giãn mà còn là dịp để gia đình nữ ca sĩ có thêm thời gian bên nhau. Tổ ấm của Hồ Ngọc Hà tiếp tục nhận được nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ từ khán giả.