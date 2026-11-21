Vừa qua, Hồ Ngọc Hà tổ chức sự kiện giới thiệu album Vol.8, thu hút đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.

Bên cạnh sự chú ý dành cho dự án âm nhạc mới, sự kiện còn trở thành dịp hội ngộ của nhiều gương mặt đình đám. Đặc biệt, màn hội ngộ của 3 nhan sắc đình đám Vbiz gồm Hồ Ngọc Hà – Thanh Hằng – Lan Khuê nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Bộ ba mentor Hồ Ngọc Hà – Thanh Hằng – Lan Khuê hội ngộ tại sự kiện ra mắt album Vol.8.

Xuất hiện tại sự kiện, Thanh Hằng gây ấn tượng với thần thái sang trọng, vẻ ngoài sắc sảo cùng phong cách thời trang đầy cuốn hút. Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, siêu mẫu vẫn giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Từ thần thái tự tin, ánh nhìn sắc sảo đến cách tạo dáng trước ống kính, cô tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một chân dài hàng đầu làng mẫu Việt.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà nổi bật với vẻ ngoài quyến rũ, hiện đại cùng phong thái tự tin. Là nhân vật chính của sự kiện, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy gu thời trang có dấu ấn riêng và khả năng làm chủ hình ảnh. Nhiều năm qua, cô và Thanh Hằng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, có nhiều dịp đồng hành trong những hoạt động của showbiz Việt. Sự thân thiết giữa hai mỹ nhân cũng khiến màn hội ngộ lần này nhận được nhiều sự quan tâm.

Lan Khuê cũng thu hút ống kính với nhan sắc mặn mà, đường nét gương mặt sắc sảo và thần thái thanh lịch. Trưởng thành từ các đấu trường nhan sắc, người đẹp luôn biết cách tạo dấu ấn bằng phong cách chỉn chu và phong thái chuyên nghiệp. Ở mỗi lần xuất hiện, Lan Khuê đều mang đến hình ảnh một mỹ nhân hiện đại, sang trọng nhưng không kém phần cuốn hút.

Khi cùng đứng chung khung hình, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê tạo nên màn hội ngộ gợi nhớ về đội hình mentor từng được đông đảo khán giả yêu mến torng một chương trình thực tế. Mỗi người sở hữu một màu sắc riêng: Hồ Ngọc Hà quyến rũ, Thanh Hằng sắc sảo với khí chất siêu mẫu, còn Lan Khuê ghi điểm bởi nét đẹp thanh lịch, đằm thắm. Sự khác biệt trong phong cách càng làm nổi bật sức hút của bộ ba.

Hồ Ngọc Hà nổi bật với vẻ ngoài quyến rũ và phong cách thời trang hiện đại.

Bên cạnh ba mỹ nhân, thảm đỏ sự kiện còn quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật như Trấn Thành, diva Hồng Nhung, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Phí Phương Anh, Võ Hoàng Yến... Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ và người đẹp khiến không khí sự kiện thêm phần rộn ràng.

Màn tái hợp của Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê vì thế trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ là cuộc hội ngộ của những người đồng nghiệp thân thiết, khoảnh khắc này còn cho thấy sức hút bền bỉ của ba gương mặt có dấu ấn riêng trong làng thời trang và giải trí Việt.