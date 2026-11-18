Sau màn kết hợp cùng Hà An Huy trong “Lời Ong Bướm”, Hồ Ngọc Hà tiếp tục trình làng sản phẩm mới mang tên “Vài Câu Hỏi Lạ Kỳ”. Đáng chú ý, ca khúc đánh dấu màn tái hợp của nữ ca sĩ với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đồng thời mở ra màu sắc âm nhạc sôi động hơn trong hành trình trở lại với album phòng thu sau 12 năm.

Ngày 17/11, Hồ Ngọc Hà chính thức phát hành single “Vài Câu Hỏi Lạ Kỳ”, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là sản phẩm thứ hai được nữ ca sĩ giới thiệu trong chuỗi dự án mở đường cho album phòng thu Vol.8.

MV Vài Câu Hỏi Kỳ Lạ của Hồ Ngọc Hà.

Màn kết hợp lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Châu Đăng Khoa vốn là cộng sự quen thuộc của Hồ Ngọc Hà. Trước đó, nam nhạc sĩ từng sáng tác ca khúc “Mối Tình Xưa” – một trong những bài hát nằm trong album Vol.7 cùng tên của nữ ca sĩ. Cả hai cũng từng có nhiều lần hợp tác trong các dự án âm nhạc khác.

Đến năm 2020, Châu Đăng Khoa tiếp tục góp mặt trong dự án Love Songs Collection 4 của Hồ Ngọc Hà với ca khúc “Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu”. Vì vậy, sự trở lại của bộ đôi trong “Vài Câu Hỏi Lạ Kỳ” mang đến cảm giác tái ngộ đáng chú ý đối với khán giả từng yêu thích những sản phẩm trước đây của họ.

Khác với chất ballad tự sự, giàu cảm xúc của “Lời Ong Bướm” kết hợp cùng Hà An Huy, “Vài Câu Hỏi Lạ Kỳ” mang màu sắc hiện đại, tiết tấu sôi động và giàu năng lượng hơn.

Ca khúc khai thác những nghịch lý trong tình yêu: ai cũng mong muốn tìm được một người để gắn bó lâu dài, nhưng khi tình cảm ngày càng sâu đậm, những lo âu và băn khoăn cũng bắt đầu xuất hiện. Những câu hỏi tưởng chừng vu vơ lại phản ánh tâm trạng bối rối của nhiều người khi đứng trước chuyện tình cảm.

Ở lần trở lại này, Hồ Ngọc Hà còn gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, mang hơi hướng Gen Z. Đặc biệt, nữ ca sĩ trực tiếp trình diễn đàn phím Keytar trên sân khấu, tạo điểm nhấn khác biệt trong phong cách biểu diễn. Phần sáng tác do Châu Đăng Khoa đảm nhận, anh cũng tham gia sản xuất giọng hát cùng Yenkim, trong khi Taonergy phụ trách hòa âm phối khí.

“Vài Câu Hỏi Lạ Kỳ” là single thứ hai được Hồ Ngọc Hà giới thiệu trước thềm album Vol.8, sau ca khúc “Lời Ong Bướm” kết hợp cùng Hà An Huy.

Đây là dự án đặc biệt đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với album phòng thu được đánh số sau 12 năm kể từ Vol.7 - “Mối Tình Xưa” phát hành năm 2014. Theo kế hoạch, Vol.8 gồm 10 ca khúc, có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ khách mời, dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 19/11/2026.

Với hai sản phẩm mở màn mang màu sắc khác biệt, Hồ Ngọc Hà cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn âm nhạc, từ chất ballad giàu cảm xúc đến những giai điệu hiện đại, sôi động. Màn tái hợp với Châu Đăng Khoa cũng khiến khán giả tò mò về những màu sắc và sự kết hợp tiếp theo trong album lần này.