Mới đây, khi được hỏi về hình ảnh chiếc micro trong Performance Music Video "Lời Ong Bướm" bị cư dân mạng chia sẻ kèm những suy diễn "đen tối", Hồ Ngọc Hà không giấu được tiếng cười. Nữ ca sĩ không bức xúc, cũng không tuyên bố làm rõ, mà chọn một cách phản hồi rất “Hà Hồ”.

Nữ ca sĩ cho biết nếu gặp người đăng tải hình ảnh, cô sẽ ôm hôn và cảm ơn vì đã giúp mình viral.

“Nếu bây giờ mà gặp trước mặt thì ôm hôn luôn, cảm ơn nhá, đã giúp viral”, Hồ Ngọc Hà hài hước chia sẻ tại sự kiện trải nghiệm và nghe thử album Vol.8.

Theo Hồ Ngọc Hà, cô không biết người đăng tấm hình có ý gì. “Mình đâu có biết được người ta đăng hình cái micro là người ta nghĩ cái gì đâu. Có thể người ta đang vui, hoặc có thể người ta muốn hại. Mình hãy đón nhận bằng một niềm vui”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết nếu gặp người đăng tải hình ảnh, cô sẽ ôm hôn và cảm ơn vì đã giúp mình viral.

Điều khiến Hồ Ngọc Hà thấy buồn cười nhất là chính cô chưa từng nhìn bản demo theo hướng mà nhiều người suy diễn. “Hà thấy mắc cười, mà đâu có gì đâu, nó rất là mắc cười. Nói thật là khi Hà coi demo, Hà coi đi coi lại, chưa bao giờ nghĩ một cái gì, mà tại sao người ta có thể nghĩ được như thế”, cô kể.

Giọng ca Cả một trời thương nhớ cho biết cô nói những lời này “rất là chân thành”. Với cô, cách hóa giải tốt nhất cho mọi chuyện là tình yêu và sự vui vẻ: “Bây giờ Hà nghĩ mọi thứ đều được hóa giải bằng tình yêu và sự vui vẻ. Kể cả ai mà hờn giận mình cái gì, hay đang hiểu lầm mình cái gì, chỉ cần một cái ôm hay một nụ cười đều có thể được hóa giải hết”.

Hồ Ngọc Hà chọn cách đón nhận những bàn tán trên mạng xã hội bằng thái độ vui vẻ thay vì bức xúc.

Đây không phải lần đầu Hồ Ngọc Hà dùng sự hài hước để đáp lại những bàn tán quanh mình. Giữa năm 2025, khi bị cư dân mạng cho là người “cặp nhiều đàn ông nhất showbiz”, cô không ngần ngại đáp trả: “Mình cặp bồ ai cũng mấy năm lận, cứ tính sơ sơ giúp mình nha. Còn đọc thì ráng chọn lọc. Cảm ơn vì không nghĩ mình ế”. Phản hồi ấy nhận nhiều tương tác tích cực vì vừa thẳng thắn vừa không gay gắt.

Không ít lần đối diện với những lời bàn tán, Hồ Ngọc Hà vẫn cho thấy sự thẳng thắn và bản lĩnh trong cách phản hồi.

Hồ Ngọc Hà từng có màn đáp trả hài hước trước bình luận cho rằng cô là người “cặp nhiều đàn ông nhất showbiz”.

Nhưng có những lần nữ ca sĩ phải lên tiếng nghiêm túc. Tháng 11/2025, Hồ Ngọc Hà từng cảnh báo khẩn khi hình ảnh, tên tuổi và giọng nói AI của cô bị dùng trái phép trong các nội dung quảng cáo, gán với sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Với những chuyện có thể khiến khán giả bị lừa, cô nghiêm túc. Còn với một tấm ảnh bị “nghĩ sâu”, cô chọn cười. Bởi một cái ôm, theo Hà, vẫn dễ hơn một lời giải thích.