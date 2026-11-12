Hồ Ngọc Hà lần đầu song ca với Hà An Huy, chọn ca khúc kể chuyện tình lệch tuổi

Đây là lần đầu Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy cùng thể hiện một ca khúc trong sản phẩm âm nhạc chính thức. Sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long khai thác câu chuyện tình cảm giữa hai người có khoảng cách tuổi tác nhưng đồng điệu về năng lượng và tâm hồn. Trong Lời Ong Bướm, giọng hát giàu trải nghiệm của Hồ Ngọc Hà kết hợp với màu giọng ấm áp, giàu cảm xúc của Hà An Huy. Ca khúc được xây dựng với nhiều cung bậc, từ những đoạn nhẹ nhàng đến cao trào, tạo không gian để cả hai thể hiện những sắc thái khác nhau của câu chuyện.

Chia sẻ về lựa chọn Hà An Huy, Hồ Ngọc Hà cho biết cô nghĩ đến nam ca sĩ ngay khi nghe câu hát: “Ngày anh biết yêu như bây giờ, thì em đã trải qua muôn vàn sóng gió…”. Nữ ca sĩ nhận thấy chất giọng của Hà An Huy phù hợp với tinh thần và chiều sâu cảm xúc mà ca khúc hướng đến.

Về phía Hà An Huy, nam ca sĩ cho biết anh hào hứng khi nhận được lời mời song ca cùng đàn chị. Dù thời điểm thu âm trùng với lịch trình tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh vẫn dành thời gian tập luyện và đến phòng thu.

Hà An Huy tiết lộ quá trình thu âm Lời Ong Bướm là một trong những buổi thu kéo dài và nhiều thử thách nhất của mình. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, buổi thu đã hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Nam ca sĩ cũng cho biết anh sẵn sàng thu lại nhiều lần nếu ê-kíp cần điều chỉnh.

Trước khi chính thức phát hành, bản song ca từng được giới thiệu tại một sự kiện trải nghiệm dự án âm nhạc dành cho một số khách mời cách đây một tháng. Theo thông tin từ ê-kíp, phần trình diễn nhận được những phản hồi tích cực từ người nghe.

Lời Ong Bướm cũng là sản phẩm mở màn cho album Vol.8 của Hồ Ngọc Hà. Album dự kiến ra mắt vào tối 19/11 thông qua một sự kiện đặc biệt. Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tổ chức hai đêm nhạc giới thiệu album tại phòng trà Bến Thành (TP.HCM) vào tối 20/11 và phòng trà Skyline (Hà Nội) vào tối 22/11.