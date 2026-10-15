Hồ Ngọc Hà kể chuyện IVF: Từ áp lực đến bí quyết để đi trọn hành trình

Có nhau trên hành trình đón hai con

Những cuộc trò chuyện ngộ nghĩnh, những lần chơi đùa bên bố mẹ của Lisa và Leon thường được Hồ Ngọc Hà chia sẻ với khán giả. Mỗi bé một tính cách, một nét đáng yêu, khiến cuộc sống gia đình thêm rộn ràng. Phía sau những khoảnh khắc ấy là hành trình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã cùng đi qua, từng có thất vọng và chờ mong, lo lắng và niềm hạnh phúc khi được ôm hai con vào lòng.

Theo Znews, Lisa và Leon đến với gia đình Hồ Ngọc Hà – Kim Lý năm 2020 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), với sự hỗ trợ của bác sĩ Tăng Đức Cương. Nhắc lại hành trình này, nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn với người đã đồng hành cùng gia đình trong những ngày chuẩn bị đón con.

Dù trước đó cô chưa nghĩ mình sẽ làm IVF nhưng khi có những băn khoăn về chuyện sinh con, Hồ Ngọc Hà đã tìm đến bác sĩ để được tư vấn và hỗ trợ. Quyết định được đưa ra trong thời điểm dịch Covid-19, khiến cô và Kim Lý càng cẩn trọng trong từng bước chuẩn bị.

Chia sẻ trên bệnh viện Đông Đô, Hồ Ngọc Hà tâm sự cô từng trải qua không ít áp lực về mặt tinh thần. Sau lần IVF đầu tiên không thành công, cô cũng như nhiều phụ nữ khác, không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần và có niềm tin vào hành trình của mình.

“Lần đầu không thành công thì những lần sau rất hoang mang. Cũng may là tôi gặp được bác Cương. Sau khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều”.

Nhờ sự hướng dẫn và động viên từ bác sĩ, cô có thêm động lực để tiếp tục hành trình làm mẹ.

Trong những chia sẻ của nữ ca sĩ, Kim Lý hiện diện qua sự quan tâm, động viên và sẻ chia mỗi ngày. Có bạn đời cùng đi qua các giai đoạn điều trị, cô bớt cảm giác phải đối diện với những lo âu một mình. Từ trải nghiệm của bản thân, Hồ Ngọc Hà cũng nhắc đến việc dành thời gian chăm sóc mình và đón nhận sự hỗ trợ từ những người thân yêu.

Ngày 4/11/2020, Lisa và Leon chào đời. Hồ Ngọc Hà được chỉ định sinh mổ trước ngày dự sinh một tháng để bảo đảm an toàn cho mẹ và hai bé. Khi mới sinh, Leon nặng 3 kg, còn Lisa nặng 2,8 kg.

Hai em bé được chăm sóc đặc biệt và dùng ống hỗ trợ thở trong thời gian đầu. Nữ ca sĩ được thông báo có thể phải chờ 10 ngày mới được gặp con. Nhưng chỉ sau một ngày, Lisa và Leon đã tự thở được và về phòng cùng mẹ. Quãng thời gian chờ đợi khép lại, mở ra những ngày Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng chăm sóc hai thành viên nhỏ của gia đình.

Yêu thương con từ những điều bình dị

Khi Lisa và Leon ra đời, sự đồng hành của Kim Lý tiếp tục trong từng sinh hoạt thường ngày. Những ngày cả nhà ở nhà tránh dịch, anh đọc truyện bằng tiếng Anh, dạy tiếng Thụy Điển và dành thời gian trò chuyện với con. Hai bé khi chăm chú lắng nghe, lúc lại nghịch ngợm, mang đến những khoảnh khắc vừa vui vẻ vừa gần gũi.

Hồ Ngọc Hà cũng tổ chức những buổi vui chơi nhỏ tại nhà khi các con chưa thể ra ngoài. Khi hai bé lớn hơn, cô tạo điều kiện để Lisa và Leon tham gia các hoạt động ngoài trời, khám phá môi trường xung quanh và có thêm trải nghiệm. Qua từng buổi chơi, từng lần cùng con khám phá, bố mẹ có thêm cơ hội hiểu tính cách và sự thay đổi của các bé.

Nói về mong muốn dành cho con, Hồ Ngọc Hà cho biết cô và Kim Lý hy vọng các bé lớn lên trở thành những người tốt, biết quan tâm và chăm sóc người thân. Điều ấy được vun đắp từ cách cả hai dành thời gian bên con, thể hiện tình cảm và cùng con trải qua những việc nhỏ mỗi ngày.

Những cái ôm, nụ hôn vì thế trở thành một phần quen thuộc trong tổ ấm. Hồ Ngọc Hà chia sẻ, mỗi khi trở về nhà, việc đầu tiên cô và Kim Lý làm là ôm Lisa và Leon vào lòng. Với nữ ca sĩ, sự ấm áp ấy là điều cô mong các con luôn cảm nhận được trong quá trình trưởng thành.