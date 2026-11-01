Hồ Ngọc Hà, Isaac cùng dàn nghệ sĩ đình đám hội tụ tại 'rock concert' 30.000 khán giả

Rock concert Thái Nguyên bừng sáng, nằm trong loạt hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và hưởng ứng Festival Trà quốc tế 2026, sẽ được diễn ra vào 2/11 tới đây, với quy mô dự kiến khoảng 30.000 khán giả. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền, cùng ban nhạc Ngũ Cung và Ban nhạc Người Lính.

Thay vì tập trung vào một dòng nhạc xuyên suốt, Thái Nguyên bừng sáng được chia thành ba phần, kết hợp các ca khúc về quê hương, đất nước với những bản nhạc quen thuộc của thị trường giải trí và các tiết mục rock. Cách xây dựng này hướng đến nhiều nhóm khán giả, từ những người yêu thích các ca khúc cách mạng đến khán giả trẻ.

'Dàn sao' đình đám "đổ bộ" 'rock concert' hiếm hoi tại Thái Nguyên.

Theo Tổng Đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, chương trình không được xây dựng như một sự kiện độc lập mà là sự tiếp nối tinh thần của concert Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn. Thông qua âm nhạc, ê kíp muốn kết nối niềm tự hào dân tộc với sức trẻ, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của người dân Thái Nguyên.

Về cấu trúc âm nhạc, khoảng 50% thời lượng chương trình dành cho rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Cách phân chia này nhằm giữ tinh thần mạnh mẽ của một 'rock concert', đồng thời tạo sự gần gũi với khán giả có nhiều sở thích âm nhạc khác nhau.

Chương trình được chia thành 3 phần. Phần mở màn mang tên Mạch nguồn đất Việt, có sự góp mặt của ca sĩ Thái Thùy Linh và ban nhạc Bộ Đội, với những ca khúc quen thuộc như Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát. Tiếp đó, Đông Hùng thể hiện các ca khúc Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca. Phần này khai thác tinh thần lịch sử, tình yêu quê hương và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Khán giả đang tò mò, Hồ Ngọc Hà hát rock sẽ như thế nào?

Ở phần thứ hai mang tên Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa, sân khấu dành cho các nghệ sĩ V-pop gồm Isaac, Anh Tú (Tú Voi) và Hồ Ngọc Hà. Phần cuối Rock bùng nổ giới trẻ, có sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung. Đêm nhạc dự kiến khép lại bằng ca khúc Nối vòng tay lớn, với sự hòa giọng của khoảng 30.000 khán giả.

Bên cạnh yếu tố giải trí, sự kiện còn nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương gắn với Festival Trà quốc tế 2026. Văn hóa trà, cảnh quan đồi chè và con người Thái Nguyên là những nội dung được đặt trong tổng thể câu chuyện về bản sắc và quá trình phát triển của tỉnh. Khán giả được vào cửa tự do. Tuy nhiên, do quy mô đông người, ban tổ chức triển khai kiểm soát an ninh qua ba vòng và sẽ đóng các lối vào khi khu vực biểu diễn đạt sức chứa cho phép.