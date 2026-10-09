Hồ Ngọc Hà gợi cảm bên Hồng Nhung, Tùng Dương trên thảm đỏ

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 1 trong những khách mời đặc biệt trong dự án "Aether" với tên gọi "Giới hạn mới" diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tối 8/10. Hồ Ngọc Hà diện thiết kế của Cường Đàm với mẫu đầm dạ hội ôm sát màu đỏ rượu vang, tôn dáng thanh mảnh và đường cong cơ thể.

Diva Hồng Nhung gây ấn tượng với trang phục màu đen. Chị kết hợp áo quây dáng corset bằng chất liệu da bóng nhẹ, ôm sát phần thân trên và tạo điểm nhấn ở vòng eo mang đến vẻ cá tính, hiện đại.

Hồng Nhung hội ngộ Tùng Dương từ Hà Nội vào dự show. Nam ca sĩ yêu thích các thiết kế độc bản, cá tính, kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và tinh thần đương đại.

Mỹ Linh ưa thích các mẫu váy dài được xếp nếp tinh tế. Váy có cổ cao, tay dài xẻ tà tạo thành hiệu ứng tà áo bay bổng.

Divo Tùng Dương cùng 2 diva Mỹ Linh, Hồng Nhung hội ngộ NTK Cường Đàm sau show diễn. Cả 3 dành nhiều thiện cảm cho tài năng, tư duy sáng tạo và dấu ấn riêng của nhà thiết kế.

Diễn viên Diễm My, MC Hoàng Oanh thanh lịch, nữ tính trên thảm đỏ. Show diễn giới thiệu 20 mẫu váy áo với sự biến đổi của chất liệu, phom dáng và chi tiết với bảng màu chuyển động từ những sắc độ đậm, trung tính đến các gam màu giàu tính biểu đạt.

Siêu mẫu Lan Khuê, Tuyết Lan thần thái trước ống kính. Trong 18 tháng, Cường Đàm đồng thời phát triển thực hành sáng tạo trong thời trang và điêu khắc, để 2 ngôn ngữ tưởng như đối lập cùng tồn tại trong một triển lãm.

Triển lãm gồm 6 không gian với 20 tác phẩm thời trang và 4 tác phẩm điêu khắc được sắp đặt thành một hành trình phi tuyến tính về sự mở giới hạn. Nếu điêu khắc gắn với sự yên tĩnh, vật thể và trạng thái tĩnh, thời trang được nhận diện qua chuyển động, cơ thể và thời gian.

“Giới hạn mở” bắt nguồn từ những trải nghiệm cá nhân của Cường Đàm trong mỗi lần anh vượt qua một giới hạn sáng tạo. NTK quan niệm, sự vượt giới hạn được cô đọng trong cuộc gặp gỡ giữa thời trang và điêu khắc, đánh dấu một bước trưởng thành trong thực hành nghệ thuật của anh.

Clip Hồ Ngọc Hà khoe dáng tại sự kiện

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC