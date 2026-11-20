Ngày 19/11, Hồ Ngọc Hà tổ chức sự kiện giới thiệu album mới với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Suboi, Noo Phước Thịnh và đông đảo khách mời trong giới giải trí. Giữa không khí náo nhiệt của buổi ra mắt, sự xuất hiện của Kim Lý bên cạnh nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Không chỉ đồng hành cùng vợ trong dấu mốc quan trọng của sự nghiệp, nam diễn viên còn liên tục có những cử chỉ tình cảm dành cho Hồ Ngọc Hà. Những khoảnh khắc thân mật của hai người trên thảm đỏ trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục thể hiện tình cảm trên thảm đỏ

Tại buổi ra mắt album, Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, có phần tay được thiết kế bằng chất liệu xuyên thấu. Trang phục giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn, đồng thời tôn lên phong cách quyến rũ, sang trọng quen thuộc. Cô kết hợp mái tóc nâu uốn sóng buông tự nhiên cùng lối trang điểm sắc sảo, tạo nên diện mạo nổi bật trước ống kính.

Trong khi đó, Kim Lý xuất hiện với áo thun tối màu và kính râm. Cách lựa chọn trang phục đơn giản nhưng vẫn mang đến cho nam diễn viên vẻ ngoài nam tính, phong độ. Sự đồng điệu về màu sắc trang phục giúp hai người tạo nên tổng thể hài hòa khi đứng cạnh nhau.

Đáng chú ý, trong lúc tạo dáng chụp ảnh, Kim Lý chủ động vòng tay ôm eo Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ cũng thoải mái tựa sát vào chồng, khoác tay qua vai anh và liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

Ở một khoảnh khắc khác, Hồ Ngọc Hà chu môi, áp sát má Kim Lý như chuẩn bị trao nụ hôn. Nam diễn viên đáp lại bằng nụ cười tình tứ. Những cử chỉ gần gũi được cả hai thể hiện tự nhiên trước đông đảo khách mời và ống kính truyền thông.

Dù đã bên nhau gần một thập kỷ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn duy trì sự ngọt ngào mỗi khi xuất hiện chung. Không cần những hành động quá cầu kỳ, cách cả hai trao nhau ánh mắt, nụ cười hay những cái ôm cũng đủ khiến họ trở thành tâm điểm chú ý.

Gần 10 năm gắn bó, Kim Lý luôn đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà

Chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu từ năm 2017, sau khi cả hai hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Từ sự ăn ý khi đóng chung sản phẩm âm nhạc, cặp đôi dần phát triển tình cảm và công khai mối quan hệ.

Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn, đồng thời chào đón cặp song sinh Lisa và Leon. Kể từ khi xây dựng tổ ấm, hai nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ các chuyến du lịch gia đình đến hoạt động chăm sóc, vui chơi cùng hai bé.

Không chỉ dành thời gian cho gia đình, Kim Lý còn được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà trong công việc. Nam diễn viên nhiều lần có mặt tại các buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc, sự kiện thời trang và những chuyến công tác nước ngoài của vợ.

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với người bạn đời. Cô xem Kim Lý là người luôn ủng hộ, đồng hành và mang đến cảm giác an tâm để bản thân tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Lần xuất hiện chung tại sự kiện ra mắt album ngày 19/11 tiếp tục cho thấy sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm bên nhau. Giữa đông đảo nghệ sĩ và khách mời, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn gây chú ý bởi diện mạo nổi bật cùng những cử chỉ tình cảm dành cho nhau.